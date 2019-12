La periodista símbol del Me Too al Japó guanya el procés civil contra l'estrella de la televisió que la va violar

Shiori Ito, una periodista del Japó que va denunciar per violació un famós presentador de televisió i que es va convertir en el símbol del moviment Me Too al país, ha guanyat el cas als tribunals. L'acusat, Noriyuki Yamaguchi, corresponsal a Washington de la cadena TBS, haurà de pagar una indemnització de 30.000 euros per danys. El tribunal ha desestimat la contradenúncia de l'home per difamació. Els fets es van produir el 2015. Ito va haver de recórrer a un procediment civil després que la policia decidís no detenir Yamaguchi, que és una de les estrelles de la cadena de televisió TBS, propera al govern de Shinzo Abe. La gestió policial del cas va reforçar la noció que el Japó no es pren seriosament els delictes sexuals contra les dones.

La sentència dictamina que la periodista va ser "forçada a mantenir relacions sexuals sense anticonceptius en un estat d'inconsciència i forta embriaguesa". També reconeix que la dona encara pateix "atacs de pànic" a causa dels fets. Ito va ser víctima d'un linxament a les xarxes socials quan va gosar fer pública l'agressió. En conèixer la sentència, s'ha plantat davant dels jutjats amb una pancarta en què es llegeix "Victòria".

Ito va denunciar que Yamaguchi, de 53 anys, la va violar el 2015 després d'un sopar i unes copes per parlar d'una oferta de feina. En el seu testimoni va detallar que la va arrossegar a una habitació d'un hotel i en va abusar sexualment després que ella perdés el coneixement. Segons explica al seu llibre Caixa negra, creu que l'home la va drogar, però no ho ha pogut demostrar perquè la policia no li va fer anàlisis després que denunciés els fets. Yamaguchi va negar haver fet servir drogues i va atribuir la situació al fet que la dona havia begut massa.

"Quan vaig recuperar la consciència em feia mal tot. Estàvem en una habitació d'hotel i el tenia a sobre", va explicar a l'agència AFP. "Sabia què m'havia passat, però era incapaç de processar-ho".

Ito va explicar que va ser l'emergència del moviment Me Too el que la va impulsar a denunciar l'agressió, en un país on es calcula que només el 4% de dones víctimes d'agressions sexuals gosen fer-ho. Després que sortís a la llum el seu cas, la llei, d'un segle d'antiguitat, es va revisar i es va elevar la pena de presó mínima de tres a cinc anys i es va ampliar la definició d'agressió sexual. Tot i això, la llei japonesa continua considerant un requisit l'exercici de violència o intimidació i el fet que la víctima sigui incapaç d'oposar resistència.