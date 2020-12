Forçada a alimentar-se per sonda: el malson de la periodista que va informar sobre Wuhan

Zhang Zan, una periodista xinesa de 37 anys, ha estat retinguda durant més de sis mesos en un centre de detenció a prop de Xangai després d’informar sobre el brot de coronavirus a Wuhan, el suposat origen de la pandèmia. Aquest dijous el seu advocat, Zhang Keke, ha fet públic l'estat lamentable de Zhan. Després de visitar-la dimarts, Keke ha explicat que la periodista es trobava malalta, exhausta i “en un turment constant”: lligada de mans i obligada a menjar malgrat haver-se declarat en vaga de fam.

“Portava un pijama gruixut amb una faixa a la cintura, amb la mà esquerra enganxada al davant i la mà dreta enganxada al darrere -ha escrit l’advocat de la periodista-. M'ha dit que li han posat un tub estomacal, que li han inserit recentment per alimentar-se. I, com que volia treure-se’l, estava lligada de braços”. La periodista ha estat fent vaga de fam, però els policies xinesos l'han alimentat a la força amb una sonda gàstrica.

Zhang Zhan va ser detinguda al maig després de ser acusada de “provocar altercats i problemes”, una acusació utilitzada de manera recurrent contra crítics i activistes a la Xina. Zhan havia estat informant a les xarxes socials sobre l’evolució del coronavirus a Wuhan. Després de sis mesos detinguda, el mes passat va ser acusada formalment de difondre informació falsa. La periodista nega les acusacions i afirma que tota la informació havia estat recollida de primera mà a través d’entrevistes amb residents de Wuhan.

Com a forma de protesta, havia estat fent vaga de fam al centre de detenció. Keke, l’advocat, va dir-li que els seus amics, família i advocats li havien demanat que hi posés fi, però que ella ho va rebutjar. Zhan havia estat detinguda prèviament per acusacions semblants per part de les autoritats xineses l’any 2018, i un altre cop l’any 2019 per donar suport als activistes de Hong Kong.

Persecució d’activistes i dissidents a la Xina

Zhang està entre els diversos periodistes xinesos detinguts aquest any després de viatjar a Wuhan per informar sobre el brot de coronavirus i la resposta de les autoritats. Chen Qiushi, detingut al gener, i Li Zehua, desaparegut al febrer i posat en llibertat a l’abril, són dos altres exemples mediàtics de periodistes perseguits a la regió. A més, un resident de Wuhan, Fang Bin, que havia estat penjant imatges d’hospitals plens a vessar, va desaparèixer també a l’abril i no se l’ha tornat a veure.

China's #HumanRightsDay crackdown begins:

- lawyer Tang Jitian taken away on 12/8 and still missing

- lawyer Li Heping+family, lawyer Wang Quanzhang+family, Xu Yan (wife of lawyer Yu Wensheng) & lawyer Xie Yanyi all prevented from leaving their homes since 12/9 @MaryLawlorhrds pic.twitter.com/l1mYrGOqHh — CHRD人权捍卫者 (@CHRDnet) December 9, 2020

L’any 2020 han augmentat les vulneracions de drets humans i les persecucions a activistes i dissidents a la Xina. L’ONG Chinese Human Rights Defenders (CHRD) ha denunciat que només aquesta setmana s’ha detingut l’advocat Tang Jitian i s’ha posat sota arrest domiciliari els advocats i famílies de Li Heping, Wang Quanzhang i Xie Yanyi.

L’organització acusa les autoritats de convertir el 10 de desembre, Dia dels Drets Humans, “en una festivitat per atacar els defensors dels drets humans”.