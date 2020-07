Més de 1.200 dones desapareixen al Perú durant els 100 dies de confinament

“Necessitem saber què els ha passat”. Les paraules són del Defensor del Poble del Perú, Walter Gutiérrez, que en declaracions a la ràdio RPP intentava donar una explicació al miler de dones, adolescents i nenes desaparegudes al país andí durant els 100 dies de confinament estricte a la majoria del territori. El 70% de les que han desaparegut són menors d’edat. La falta d’una bona recollida de dades dificulta conèixer la xifra exacta. Des del ministeri de la Dona s’estima que s’han denunciat 1.200 desaparicions, mentre que la Defensoria parla de 915.

Sigui com sigui, es tracta d’una altra pandèmia i la Comissió Interamericana de Drets Humans ha demanat al govern de Lima que posi tots els esforços en trobar-les i li ha recordat el “deure de protecció integral dels drets de les nenes adolescents, en particular el dret a una vida lliure de violència”. Perquè sense cap pista d'on poden ser, la principal sospita i la gran por és que hagin sigut víctimes de la violència masclista. La indignació entre grups feministes augmenta pel que consideren la passivitat de la policia, davant d’una situació que no és nova, perquè consideren que les desaparicions són voluntàries.

El doble de desaparegudes

Les desaparicions de dones són freqüents al Perú, però les quarantenes imposades per lluitar contra la propagació del coronavirus n'han provocat l'augment. Si abans de la crisi sanitària cada dia desapareixen cinc dones sense deixar rastre, durant el confinament la xifra ha arribat a nou, gairebé el doble, segons les dades de la Defensoria, que serveixen per explicar la macabra tendència.

L’ ONU ja havia avisat dels perills de tancar-se a casa per a dones i criatures que, obligats a conviure amb maltractadors, queden amagats de la supervisió i cura comunitària i de demanar auxili.

“Creix la incertesa dels familiars per no saber què els va passar finalment ni on són”, constata l’informe de la Defensoria, que retreu a l’executiu que encara no hagi posat en marxa mesures compromeses per facilitar la recerca i localització de les persones desaparegudes a la força. En aquest sentit, el ministeri de l’Interior té pendent obrir un cens online de desapareguts per identificar el número exacte de dones que continuen desaparegudes, saber quines han estat trobades ja vives o mortes i adoptar mesures preventives per a aquelles en situació de més risc.

28 feminicidis

Durant el període de la quarantena el Perú ha registrat 28 feminicidis, 32 intents de feminicidi i 15 morts violentes de dones. La violència masclista empitjora de porten endins. Les dificultats per sortir al carrer i moure’s amb normalitat s’afegeixen a la ja de per si tendència a silenciar i no denunciar les agressions per por o per vergonya. Dades oficials constaten que 226 nenes i adolescents menors d’edat van patir abusos sexuals i es van detenir més de 3.700 sospitosos només en les primeres cinc setmanes de pandèmia, un centenar cada dia.

Tot i la ràpida resposta de les autoritats per decretar mesures de contenció, el Perú (amb 32 milions d'habitants) s’ha convertit en un dels epicentres mundials del covid-19 a l’acumular més de 395.000 contagis i més de 18.600 morts, segons Efe.