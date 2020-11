El Perú continua sense govern després que el Congrés fracassi en l'elecció d'una nova presidenta

El Perú està en una situació d'extrema inestabilitat política, però malgrat això el Congrés del país ha sigut incapaç aquesta matinada (diumenge a la nit, hora local) de votar a favor de l'elecció de Rocío Silva-Santisteban com a nova presidenta del país, la qual cosa l'hauria convertit en la primera dona que hauria ocupat aquest càrrec en tota la història peruana. La cambra té previst tornar-se a reunir avui a les 14 h (les 20 h, a Catalunya) per intentar resoldre la crisi.

Des d'aquest diumenge, el Perú no té president, el primer ministre i la resta del govern estan en funcions després d'haver presentat la dimissió i el Congrés funciona amb una mesa provisional després que els diputats que la formaven també hagin abandonat el càrrec. A més, aquest dilluns el Tribunal Constitucional té previst reunir-se per avaluar si la destitució de l'anterior president, Martín Vizcarra (la maniobra que va desencadenar aquesta situació), es va ajustar a la llei. I, mentrestant, aquest cap de setmana els carrers s'han omplert de manifestants que protestaven contra la situació política del país. Dos ciutadans van morir pels trets de la policia i, segons les organitzacions de defensa dels drets humans, hi ha 112 ferits (alguns dels quals per inhalació de gasos lacrimògens i com a mínim nou per trets d'armes de foc) i 41 desapareguts.

Un país contra la seva classe política

Una amplíssima majoria del Congrés del Perú (105 diputats de 130) van votar dilluns passat a favor de desbancar el president, Martín Vizcarra, que ha sigut acusat (però encara no jutjat ni condemnat) per, presumptament, haver acceptat suborns a canvi d'adjudicar contractes d'obres públiques entre els anys 2013 i 2014, quan era el governador de la província de Moquegua. Com que les dues vicepresidències del país estaven vacants, la llei preveia que la nova màxima autoritat del país havia de ser el president del Congrés, Manuel Merino, que va prendre possessió dimarts.

Però aquesta maniobra va ser fortament contestada als carrers per una ciutadania farta de veure com els seus líders polítics es movien únicament en funció dels seus propis interessos, ignorant la voluntat popular. La dura repressió contra els manifestants va portar 13 dels 18 ministres nomenats per Merino a presentar la dimissió aquest diumenge al matí, només tres dies després d'haver pres possessió. Una estona més tard, va ser el mateix Merino qui va prendre la decisió de plegar, minuts després que la mesa del Congrés comuniqués que totes les forces de la cambra consideraven que havia d'abandonar el càrrec i que, si no ho feia, obririen un procediment parlamentari per apartar-lo.

Formalment, Merino va dimitir com a president del Congrés (ja que era en virtut d'aquest càrrec que exercia la presidència del país), i amb ell ho van fer també els tres vicepresidents de la cambra, que d'aquesta manera quedava sense òrgan de govern i, per tant, també, sense cap persona que pogués succeir-lo com a cap d'estat. En paral·lel, el consell de ministres anunciava a través del seu compte oficial de Twitter que dimitia en bloc, i que es mantindria només en funcions fins al nomenament del nou govern.

En aquesta situació, el Congrés es va reunir d'urgència diumenge a la nit, sota la presidència d'una mesa provisional, amb l'objectiu d'escollir una nova mesa, el president de la qual es convertiria, automàticament, en president de la República. Diversos partits van pactar una composició que semblava que comptaria amb el vistiplau d'una majoria de diputats i que proposava com a presidenta la poeta, periodista i activista Rocío Silva-Santisteban, diputada del partit d'esquerres Front Ampli. Però, a l'hora de la veritat, la llista només va rebre 42 vots favorables, per 52 en contra i 25 abstencions.

Aquest dilluns es farà un nou intent de desbloquejar la situació i escollir la persona que pilotarà interinament el país durant el pròxim mig any: a l'abril s'han de celebrar eleccions legislatives i presidencials, i el cap d'estat que en surti elegit haurà de prendre possessió el 28 de juliol.