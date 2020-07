Qui està pitjor pel covid-19, Espanya o el Regne Unit?

La decisió del govern britànic d'excloure Espanya com a destí segur aquest estiu és un cop fatal per al sector turístic espanyol, però a efectes de control de la pandèmia potser no és tan mala idea, tot i que la seva aplicació genèrica a tot el territori espanyol resulta injusta per a les zones sense rebrot. Fins fa ben poc, la situació del Regne Unit era molt pitjor que la d'Espanya i encara avui acumula més casos i més morts per covid-19 que cap altre país europeu: 298.000 positius i 45.738 morts, segons dades oficials britàniques, davant dels 272.421 casos i 28.432 morts comptabilitzats pel govern espanyol.

Amb els rebrots, els positius diaris per covid-19 a Espanya superen ja els del Regne Unit, però l'índex de mortalitat és encara molt més gran allà, del 15% davant del 10% espanyol, en dades del ministeri. Les últimes dades disponibles del govern espanyol parlen de 922 casos diaris (divendres 24 de juliol) i 10 morts en els últims 7 dies, mentre que les del govern britànic comptabilitzen 767 casos diaris (dissabte 25 de juliol, ja que Londres sí que actualitza dades el cap de setmana) i 61 morts en 24 hores. És a dir, només un centenar i escaig de casos menys, però moltíssims més morts. Qui està pitjor, doncs, el Regne Unit o Espanya?

El problema és, en realitat, la corba de contagis i els indicadors que parlen del ritme de propagació del virus, que per a Espanya s'han tornat a disparar, mentre que per al Regne Unit han baixat i, de fet, s'estan estabilitzant a la baixa. "Estem en fases diferents. Ara està pitjor Espanya per tendència: estava a la zona verda, però ha entrat a la taronja i ara va cap a la vermella, mentre que el Regne Unit s'està mantenint des de fa dos o tres setmanes en la zona verda", explica a l' ARA la doctora Clara Prats, investigadora al Biocom SC, grup de biologia computacional i sistemes complexos del departament de física de la UPC.

Cap a finals de maig, l'estat espanyol registrava menys d'un cas diari per cada 100.000 habitants, però després d'algunes setmanes la corba va tornar a pujar, mentre que al Regne Unit començava el descens i en les últimes tres setmanes s'han estabilitzant a la baixa: ara són ells els que tenen menys d'un cas diari per cada 100.000 habitants. Per a Prats, això podria explicar també la major letalitat que registra encara el Regne unit, perquè "les dades de mortalitat porten un delay de dues o tres setmanes", ja que responen als casos de covid detectats fa aquest temps. Les baixes xifres de mortalitat que tenim encara a Espanya (10 en els últims 7 dies) responen a la situació que es vivia fa 18 o 21 dies al país, quan estava en la zona verda de la corba, "però en dues o tres setmanes començarem a veure com pugen les morts", adverteix Prats.

El Regne Unit fa més tests

És possible també que hi hagi diferències de metodologia en el recompte dels morts, però la disparitat en les dades de morts no s'explica per una detecció més baixa dels positius: el Regne Unit fa de mitjana uns 100.000 tests diaris, molts més que l'estat espanyol. En total, el govern britànic ha fet 10,8 milions de tests de covid-19, tot i que d'aquests uns 2,5 milions són tests comptats com a fets però que només s'han enviat per correu i encara no se n'han rebut els resultats. Tot i així, els 7,5 milions de proves fetes de forma efectiva allà superen els 4 milions de tests que s'han fet fins ara aquí, segons dades del govern central.

Però la dada que porta de corcoll les autoritats i que ha portat diversos països, no només el Regne Unit, a restringir contactes amb Espanya és la de la incidència acumulada, és a dir, els casos nous per cada 100.000 habitants, que aquí són 36,9 i al Regne Unit 14,3. Només Luxemburg (on el covid-19 s'ha disparat de nou de manera intensa), Romania, Suècia, Bulgària i Portugal, en aquest ordre, tenen una incidència més alta que Espanya. Alhora, l'índex de contagi està a la Península en 1,58 –cada persona contagia una persona i mitja més– en comparació amb el 0,9 britànic.

Dos índexs més elaborats per l'equip de la UPC i l'Hospital Germans Trias i Pujol en què participa Clara Prats diuen el mateix. Un d'ells, l'Efective Potential Growth (EGP), mesura el risc de propagació futura creuant les dades d'incidència acumulada amb l'índex de contagi, i segons això Espanya és el tercer país europeu amb pitjor pronòstic de contagis per al futur immediat, darrere només de Luxemburg i Romania, amb un 58 en aquest índex, davant del 13 que té el Regne Unit.

Un 6 sobre 9 en l'escala de Richter del covid

El mateix equip estadístic ha ideat "una mena d'escala de Richter per al covid" que va de l'1 al 9, explica Prats, i segons això Espanya està en el 6 i el Regne Unit en el 3. Amb tot, a Europa és Luxemburg qui està pitjor ara mateix amb un 9 en aquesta escala, el mateix que registren estats on la corba està disparadíssima, com els Estats Units o el Brasil.

Amb tot, Prats admet que la decisió del Regne Unit de restringir els viatges a tot l'estat espanyol és injusta perquè la situació "és molt heterogènia en tot el territori" i hi ha zones amb molt poca incidència. "Ara tot està molt més localitzat que abans, s'està diagnosticant millor i les mesures de control es poden prendre de forma més quirúrgica i precisa", assegura.

Dit d'una altra manera, la situació epidemiològica de Lleida, Osca o Barcelona no hauria de penalitzar la resta de l'Estat. Si no, es generen situacions tan paradoxals com que un ciutadà de Londres no hagi de passar cap quarantena si torna de Leicester –la localitat anglesa que registra 78 casos per cada 100.000 habitants–, però en canvi s'hagi d'aïllar 14 dies en tornar de les Balears, on hi ha només 8 casos per cada 100.000 habitants.