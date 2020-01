La pitjor plaga de llagostes en 25 anys assota l'Àfrica oriental

Etiòpia, Somàlia i Kènia pateixen una de les plagues de llagosta més grans dels últims anys, en una situació que s'ha vist empitjorada per la falta de pluges a l'Àfrica oriental. Només en aquests dos últims països, la invasió d'aquests insectes ha destruït ja 70.000 hectàrees de conreu, la majoria de blat i altres cereals, fet que posa en risc milers de persones pels problemes que poden patir de subministrament d'aliments.

Les llagostes han provocat també problemes en el sector de l'aviació. El dia 9 de gener, un avió de la companyia Ethiopian Airlines es va veure obligat a desviar la seva ruta quan estava a punt d'aterrar a l'aeroport de Dire Dawa i va topar amb un dels eixams en què s'apleguen centenars de milers o fins i tot milions d'exemplars d'aquesta mena de grills. Davant la nul·la visibilitat que tenien els pilots a la cabina van decidir traslladar-se fins a l'aeròdrom de la capital per evitar que els animals entressin als motors i bloquegessin la maquinària.

La de les llagostes és una plaga recurrent a la Banya d'Àfrica i al sud-est asiàtic però, segons la FAO, la d'aquest any a la regió africana és una de les més virulentes, segurament a causa de les altes temperatures i la sequera persistent. Feia 25 anys que la regió no en patia una d'aquestes dimensions, i ha posat en alerta els governs, l'ONU i els petits agricultors, que temen pèrdues econòmiques.

Per evitar la propagació de la plaga, Kènia ha començat a fumigar tres comtats afectats al nord del país. Es tracta de regions semiàrides on bàsicament hi ha camps de pastura. Precisament, els climes càlids i secs afavoreixen la presència dels animals, i aquesta calor els fa més actius a l'hora de devorar cereals i de reproduir-se.

Les llagostes tenen un llarg historial destructiu i han provocat pèrdues milionàries al llarg de la història recent. Es calcula que un eixam mitjà pot acabar amb el menjar que alimenta unes 2.500 persones durant tot un any.

La FAO ha advertit que hi ha un alt risc que la plaga arribi als països veïns del Sudan del Sud i Uganda, ja que la situació es pot agreujar quan milions de cries madurin i tinguin capacitat reproductora i de traslladar-se.

Les dificultats per aturar les plagues són grans. Per exemple, la gran i ràpida mobilitat de la llagosta, que pot viatjar en un sol dia fins a 130 quilòmetres, a banda dels conflictes que hi ha sobre el terreny que impedeixen les tasques de fumigació.