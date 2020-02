Els pingüins de l'Antàrtida, en perill

A Elephant Island, una petita illa propera a la península Antàrtica, hi ha un dels hàbitats de pingüins carablancs més important del món. L'any 1971 va ser l'última vegada que es van comptar oficialment les colònies d'aquests animals a l'illa, i hi havia 122.500 parelles reproductores. Ara una expedició científica organitzada per Greenpeace al continent antàrtic ha revelat que només hi queden 52.786 parelles, una reducció mitjana de la seva població de gairebé un 60%.

Greenpeace també ha comprovat que, en aquests 50 anys, algunes de les colònies de l'illa han patit disminucions del 77% dels seus exemplars, una caiguda molt dràstica que és indicativa dels canvis que pateixen els seus hàbitats, i que transformen les seves condicions de vida. Greenpeace denuncia que el canvi climàtic és la principal explicació darrere d'aquesta despoblació.

Els pingüins "han de caminar distàncies més llargues per trobar els aliments, i el canvi en la temperatura de l'aigua també comporta canvis en aquests aliments", ha dit a Efe el coordinador de la campanya oceànica de Greenpeace, Mauricio Ceballos.

El 6 de febrer l'Antàrtida va batre un rècord de temperatura màxima històrica a l'arribar als 18,3 graus, una prova de com el canvi climàtic impacta amb força sobre aquest continent i, per tant, sobre la fauna que l'habita. A més, la proliferació de bases de diferents països en aquest indret remot del món ha augmentat la interacció humana amb les colònies de pingüins, un fenomen que tampoc juga a favor de la seva subsistència.

Greenpeace ha esgrimit les dades per demanar la instal·lació de "santuaris lliures d'activitat humana" on aquests animals puguin desenvolupar la seva existència tranquil·lament, una petició que s'emmarca en el seu projecte per un tractat global per als oceans, que busca protegir la fauna oceànica de tot el món.

Els pingüins carablancs són una espècie autòctona de l'Antàrtida molt present a l'hemisferi sud. Abans de l'estudi de Greenpeace, s'estimava que la seva població arreu del món era d'uns vuit milions. Es caracteritzen per una franja negra que els recorre el mentó, i que fa l'efecte d'una cinta que els prové del cap, com si duguessin un casquet. Acostumen a fer uns 72 centímetres i a pesar entre els 3 i els 5 quilos.