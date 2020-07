La policia de Hong Kong deté quatre estudiants per incitar a la independència

La Policia de Hong Kong ha detingut quatre estudiants acusats d'organitzar i encoratjar activitats secessionistes en aplicació de la nova i controvertida llei de seguretat nacional. Entre els arrestats hi ha Tony Chung, de 19 anys, cap de l'organització independentista Studentlocalisme, i tres militants més d'aquest grup. A tots se'ls imputa la violació dels articles 20 i 21 de la norma.

El superintendent de la Policia de Hong Kong Li Kwai-wah ha assegurat que els detinguts –tres homes i una dona d'entre 16 i 21 anys– havien publicat informació per internet sobre la creació d'un nou grup que lluitaria per l'establiment d'una "República de Hong Kong" i haurien expressat la seva intenció de promoure la unitat dels grups pro independentistes de Hong Kong, segons l'acusació. En canvi, per als defensors dels joves, el règim xinès persegueix les seves idees i té en el punt de mira no només accions sinó la llibertat d'expressió i la paraula independència.

Segons el diari de Hong Kong South China Morning Post, es tracta de la primera detenció d'activistes antigovernamentals fora del context d'unes protestes. En el primer dia de vigència d'aquesta polèmica llei es van detenir una desena de persones vinculades amb protestes. D'aquesta manera, el govern de la Xina envia el missatge clar i contundent que no pensa deixar passar cap gest a favor de la independència. "El mal ús d'aquesta llei draconiana deixa clar que l'objectiu és silenciar la dissidència, no protegir la seguretat nacional", constata Sophie Richardson, directora de Human Rights Watch a la Xina.

Studentlocalism va ser una de les organitzacions pro democràtiques hongkongueses que van decidir dissoldre's hores abans de la imposició de la llei de seguretat nacional, que estableix penes de fins a cadena perpètua per als supòsits de "secessió, subversió contra el poder estatal [càrrec habitualment usat contra dissidents i crítics del règim comunista], activitats terroristes i confabulació amb forces estrangeres per posar en risc la seguretat nacional", informa Efe. També han suspès tota la seva activitat el Front Nacional Independentista de Hong Kong i Demosisto, dirigit pel jove activista Joshua Wong

A l'aprovació i entrada en vigor de la llei de seguretat l'1 de juliol, s'hi han oposat advocats, activistes, periodistes i un ampli segment de la població de Hong Kong perquè consideren que és un intent més de Pequín d'acabar amb el sistema "país, dos sistemes" i de retallar les llibertats i autonomia de la ciutat semiautònoma xinesa. Durant mesos, milers de persones s'han mobilitzat en contra de la norma en les protestes més multitudinàries i amb incidents que es recorden. Governs occidentals i grups de drets humans han protestat contra la norma i fins i tot han pres mesures de càstig contra Pequín, per exemple el Regne Unit, que ha suspès la llei d'extradició amb la seva antiga colònia.