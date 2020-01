La policia abat un home a París que havia apunyalat diverses persones

Un home ha sigut assassinat a trets per la policia a la ciutat de Villejuif, a set quilòmetres al sud de París, després d'haver apunyalat diverses persones. L'atac, del qual de moment no se'n sap el motiu, ha tingut lloc poc abans de les dues del migdia al parc dels Alts de Bruyères, segons ha confirmat la policia municipal en un missatge a través de Twitter.

Immediatament després, les autoritats han demanat a la ciutadania d'evitar la zona a causa d'una "intervenció en curs de les forces de l'ordre".

Fins al moment no hi ha informació oficial del nombre de ferits ni del seu estat. Malgrat això, el rotatiu Le Parisien ha explicat que l'atacant ha apunyalat almenys tres persones, suposadament a l'atzar, i que una d'elles està en estat greu. Segons el mateix diari, l'autor ha intentat fugir de la zona però ha sigut abatut per la policia en un tiroteig.