Cinc detinguts i 1.600 sancionats a França per la festa 'rave' de la Bretanya

Una festa rave de Cap d'Any amb 2.500 persones en dos hangars al sud de Rennes, a la Bretanya, s'ha acabat aquest matí amb la intervenció de la policia, que ha imposat 1.600 multes i ha intervingut un camió, material de so, generadors i diners. També hi ha cinc detinguts, entre els quals dos acusats d'haver organitzat la festa. Segons ha explicat el ministre de l'Interior francès, Gérald Darmarin, a un quart d'onze del matí la Gendarmeria ha pres el control del lloc, quan els últims assistents ja portaven 36 hores de festa.

Je salue l’action des services de l’Etat et de la @gendarmerie depuis 48h sur la #RaveParty illégale de #Lieuron. Plus de 1600 verbalisations, garde-à-vues, des saisies de matériels et groupe électrogène. Les enquêtes se poursuivent sous la direction du procureur de la République pic.twitter.com/LcQR8SU2pT — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 2, 2021

La policia ha imposat 1.225 multes per haver-se saltat el toc de queda, no portar mascareta i participació en una reunió il·lícita, i 400 més per altres motius, entre els quals l'ús d'estupefaents, segons ha informat la Prefectura a la tarda. Els agents s'han desplegat als accessos de les naus i han identificat tothom que en sortia, a peu o en cotxe, a més de comprovar-los la dilatació de les pupil·les amb llanternes. Amb l'arribada dels reforços aquest matí, els gendarmes han anat tancant a poc a poc el dispositiu entorn del lloc de la festa fins que han despertat els últims participants, que han estat reagrupats i identificats sense oposar resistència.

Consell d'autoaïllar-se

Les autoritats sanitàries de la Bretanya han alertat en un comunicat que la festa "suposa un alt risc de propagació del covid-19" i han instat els participants a autoaïllar-se de manera estricta durant una setmana, fer-se proves d'aquí set dies i esperar els resultats abans de tornar a sortir. També han muntat un punt per fer les proves d'antígens en un poliesportiu a Lieuron, la localitat més propera a la festa, i demanen a tots els que hi han participat que s'hi presentin. "Han posat la seva vida en perill, la seva salut, i ara cal que aquestes persones protegeixin el seu entorn", ha declarat la Prefectura.

Un centre de tests antigéniques #Covid est mis en place devant le gymnase de Lieuron : les participants au rassemblement sont vivement encouragés à s'y rendre. @ArsBretagne — Préfet de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine (@bretagnegouv) January 2, 2021

Segons han explicat els responsables policials, estan buscant els organitzadors de la festa i un jutjat ha iniciat una investigació. Els agents van intentar impedir que s'arribés a celebrar, però es van trobar amb una organització "extremadament àgil, amb nombrosos punts d'accés" i amb l'"hostilitat" de molts participants, que haurien tirat ampolles i pedres contra els agents i fins i tot haurien cremat un vehicle policial. Veient que no podien evitar la festa van optar per enviar-hi socorristes, que van distribuir gel i mascaretes per "limitar els riscos de la propagació del virus al lloc". En plena pandèmia centenars de joves han ballat hores i hores al so de la música techno ben atapeïts i gairebé tots sense mascareta.

Toc de queda des de les sis de la tarda

La situació epidemiològica ha portat les autoritats franceses a avançar el toc de queda en quinze departaments, on les dades han empitjorat més en les últimes setmanes. A partir d'aquest dissabte la prohibició de sortir al carrer s'amplia de les 6 de la tarda a les 6 del matí. A més, París ha anunciat que els museus, els cinemes i els teatres no reobriran el 7 de gener com estava previst.