La policia carrega contra les manifestants del 8 de març a Ciutat de Mèxic

Els crits de les dones als carrers de Ciutat de Mèxic aquest Dia Internacional de la Dona han ressonat més que mai per protestar contra la violència contra les dones al país i, sobretot, contra l'onada de feminicidis, que s'han duplicat en els últims cinc anys. La manifestació, de les més multitudinàries que es recorden a Mèxic, ha començat de forma pacífica, però la policia ha llançat gasos lacrimògens al·legant que algunes manifestants portaven còctels Molotov. Més de 60 manifestants han resultat ferides.

Hi ha hagut agressions durant la marxa a algunes manifestants i set persones han estat detingudes per aquest motiu: la majoria d'agredides pateixen ferides lleus, segons les autoritats. Els moments més tensos s'han viscut a la plaça Zócalo, on es van produir les càrregues policials.

L'augment dels feminicidis, la violència sexual, l'assetjament persistent contra les dones i la pobresa, creixent entre la població femenina, són els principals motius que han fet que les manifestants omplin els carrers de la capital mexicana la vigília de l'aturada nacional prevista per a aquest dilluns. És la primera convocatòria d'aquest tipus a Mèxic, on les dones són el 40% de la força de treball i hi ha una bretxa salarial mitjana del 34%, segons dades del Consell Nacional per Prevenir la Discriminació (Conapred).

Malú García: “Si sóc viva és perquè qui m’ha amenaçat m’ha perdonat la vida”

La tensió és alta en un país on s'estima que cada dia són assassinades 10 dones i on la policia està investigant més de 700 casos de feminicidis. A la marxa, les manifestants han recordat Ingrid Escamilla, la noia de 25 que va ser brutalment assassinada i les imatges de la qual van ser publicades a la premsa, i també el cas de l'assassinat de la Fatima, una nena de set anys, que va provocar el mes passat protestes de centenars de milers de dones a tot el país.

El problema de la violència contra les dones a Mèxic és enorme, i s'acusa el govern de no actuar contra aquest greu drama social. "Hi ha hagut dècades d'impunitat generalitzada a Mèxic en relació amb aquests assassinats", diu María de la Luz Estrada, presidenta de l'Observatori Ciutadà Nacional del Feminicidi. Al febrer, el president progressista, José Manuel López Obrador, va suggerir que els mitjans de comunicació estaven "manipulant" el problema, tot i que més tard va declarar que el seu govern estava atent. Malgrat tot, el drama que viuen les dones mexicanes no deixa d'empitjorar.