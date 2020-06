Portugal torna a confinar 900.000 veïns de l'àrea metropolitana de Lisboa

El govern de Portugal ha ordenat el confinament de 19 districtes metropolitans de Lisboa en un intent d'aturar la propagació del coronavirus en una àrea que concentra tres quartes parts del nous contagis a tot el país. Tot i que l'executiu d'António Costa insisteix que l'augment dels positius es deu sobretot al fet que es facin moltes proves diagnòstiques, ha preferit frenar la desescalada i augmentar al màxim el nivell d'alarma en aquesta regió.

Així, el consell de ministres ha aprovat el "deure general de recolliment" per als 900.000 veïns d'aquestes 19 freguesias (un òrgan administratiu per sota dels ajuntaments) del marge nord lisboeta. L'expressió significa tornar al confinament inicial de la pandèmia, en què només es podrà sortir de casa per atendre activitats com treballar, comprar aliments i medicaments. En total, queden tancats els municipis d'Amadora i d'Odivelas, sis districtes de la localitat de Sintra, dos de Loures i el de Santa Clara, l'únic afectat de la capital i que es troba fora dels circuits turístics.

Amb la nova mesura, en aquestes àrees de situació més greu no es podran reunir més de cinc persones alhora, mentre que a la resta de la conurbació metropolitana el màxim és de 10. "L'única manera efectiva de controlar l'epidèmia és quedar-se a casa sempre que sigui possible, mantenir la distància física en tot moment i els estàndards de protecció i higiene", ha explicat Costa en una roda de premsa en què ha volgut calmar la ciutadania, en vigílies de l'obertura de fronteres prevista per a l'1 de juliol. El reconfinament metropolità estarà en vigor fins al 12 de juliol, quan l'executiu revisarà les dades epidemiològiques i decidirà si l'allarga o dona per acabat el risc dels rebrots.

L'anomenada Gran Lisboa es troba des de dimarts sota noves restriccions aplicades arran de nous focus, detectats als barris més desafavorits socialment, entre els treballadors de la construcció i subcontractats, que inclouen la prohibició de reunió de més de 10 persones i el tancament de tots els comerços a partir de les vuit del vespre, excepte gasolineres, clíniques, farmàcies, funeràries, instal·lacions esportives o supermercats, que poden obrir portes fins a les 10 de la nit.

La policia deixarà de banda la seva funció pedagògica, en què es va centrar a l'inici del brot, i passarà a multar els que incompleixin les restriccions imposades. A partir d'ara es podran aplicar sancions d'entre 100 i 500 euros a les persones que se saltin les normes i d'entre 1.000 a 5.000 euros a les empreses.