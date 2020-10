Donald Trump, hospitalitzat per covid-19

El president nord-americà Donald Trump va ser ingressat ahir a la nit en un hospital miliar “per precaució” segons va informar la Casa Blanca, unes hores després que donés positiu de covid-19. Trump i romandrà alguns dies i continuarà exercint les seves funcions des del Walter Reed National Military Medical Center.

A finals de febrer, setmanes després d'haver confessat al periodista Bob Woodward que era molt més mortal que la grip, Donald Trump es va referir al coronavirus com "el nou engany" dels demòcrates. Al cap de set mesos, i després d'haver suggerit injeccions de lleixiu com a mètode de cura, d'haver denigrat els experts mèdics de la seva administració, d'haver anunciat que el final de la pandèmia era ben a prop, d'haver organitzat mítings massius o d'haver-se rigut del seu rival a les presidencials, Joe Biden, perquè portava mascareta, el president està en quarantena per haver donat positiu per covid-19. És un dels més de set milions de nord-americans infectats pel virus, dels quals ja han mort 207.000. A un mes de les eleccions presidencials, ningú pot garantir que la campanya tirarà endavant o que, fins i tot, els candidats al novembre seran els mateixos.

El metge de la Casa Blanca va comunicar ahir a la nit que el president està “cansat però animat” i que, entre altres tractaments, li van prescriure “un còctel d’anticossos”.La primera dama, Melania Trump, ha escrit a Twitter que tenia “símptomes lleus” de coronavirus.

Thank you for the love you are sending our way. I have mild symptoms but overall feeling good. I am looking forward to a speedy recovery. — Melania Trump (@FLOTUS) October 2, 2020

El vicepresident Mike Pence, que en cas d'incapacitat de Trump assumiria la presidència, ha donat negatiu i ha substituït aquest divendres el mandatari en l'únic acte de la seva agenda que no s'havia suspès. També l'aspirant demòcrata a la Casa Blanca, Joe Biden, que dimarts va compartir escenari amb Trump en el seu primer debat televisiu, ha donat negatiu. És probable, de fet, que durant el cara a cara el president ja estigués contagiat. En un tuit Biden, que prèviament havia desitjat una "ràpida recuperació" als Trump, ha llançat un missatge polític: espera que la situació "serveixi com a recordatori" de complir les mesures de protecció, de les quals Trump tant ha renegat els últims mesos.

L'evolució de l'estat de salut del seu rival fa que el segon dels debats, previst a Miami el 15 d'octubre, quedi ara en l'aire. Abans, la setmana vinent, està previst el d'aspirants a la vicepresidència entre Pence i la senadora Kamala Harris, que també ha donat negatiu en la seva última prova.

La cronologia del contagi

El positiu de la parella presidencial s'ha sabut aquest divendres a la matinada quan la web de Bloomberg ha avançat que una de les seves assessores més pròximes, Hope Hicks, estava en quarantena. Trump ho ha confirmat en una conversa telefònica amb Fox News, en la qual ha admès que havia passat "molt de temps" amb ella i que estava a l'espera dels resultats d'una prova. A la mateixa trucada, Trump ha suggerit que la font del contagi podrien ser membres de l'exèrcit o de la policia: "Et volen abraçar, et volen fer petons, perquè realment hem fet una bona tasca per ells".

Més enllà d'aquesta hipòtesi, la veritat és que els protocols per controlar la propagació del virus al recinte presidencial s'havien relaxat des de feia setmanes: segons la web Axios, es veu amb mals ulls la pràctica de la distància física i l'ús de la mascareta, i fins i tot es fa mofa d'aquells que la porten.

Hicks es va començar a sentir malament dimecres a la nit durant un míting a Minnesota, on va viatjar amb el president, a qui també havia acompanyat el dia abans a Cleveland per al debat amb Joe Biden. Segons Bloomberg, Trump va tenir notícia del positiu de la seva assessora dijous al matí. Tot i això, va mantenir l'agenda i va viatjar al seu club de Nova Jersey per assistir a un acte de campanya en què es va reunir amb un centenar de persones i on, segons fonts del New York Times, Trump semblava estar adormit.

Durant la compareixença a la premsa d'aquest divendres, Mark Meadows ha evitat aclarir la cronologia dels esdeveniments i per quin motiu el president no havia començat la quarantena abans.