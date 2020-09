Cancel·lada la cerimònia d'entrega dels premis Nobel i el banquet a Estocolm

Aquest any no hi haurà ni cerimònia d'entrega ni banquet de celebració dels premis Nobel a Estocolm el 10 de desembre. La Fundació Nobel ha optat per suspendre les dues cites arran de la pandèmia del coronavirus, tal com informa Efe. Els premis es donaran en mà als guanyadors als respectius països d'origen. "Les circumstàncies actuals amb la pandèmia fan del 2020 un any únic en la història dels premis Nobel. Les medalles i els diplomes s'entregaran als guardonats manera segura als seus països, molt probablement amb l'ajuda de les ambaixades o de les universitats a les quals pertanyen els premiats", ha indicat la fundació en un comunicat.

En comptes de la cerimònia d'entrega i del banquet a la sala de concerts de l'Ajuntament d'Estocolm, es farà un acte des del mateix espai que es retransmetrà per televisió i al qual només assistirà públic reduït. La cerimònia d'entrega del premi Nobel de la pau es farà de manera reduïda a l'auditori de la Universitat d'Oslo, on la presència del públic serà limitada i els guardonats hi podran participar físicament o telemàticament.

L'anunci dels guardonats amb els premis de medicina, química, física, literatura, economia i el Nobel de la pau es farà entre el 5 i el 12 d'octubre. L'acte es podrà seguir de manera virtual i per les xarxes socials, mentre que les cerimònies i els actes d'entrega dels premis es retransmetran per la televisió.