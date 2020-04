El president d'Israel rebutja prorrogar el mandat de Gantz per formar govern

El president d’Israel, Reuven Rivlin, s'ha negat aquest diumenge a concedir a Beny Gantz una pròrroga de dues setmanes al termini per formar govern, que expirarà demà dilluns a la nit, i ha encarregat al Parlament del país que esculli ara un altre diputat per encarregar-li la missió de formar un executiu.

Els 28 dies que tenia Gantz han expirat sense que hagi estat capaç d’arribar a un acord per formar una gran coalició amb el Likud de Benjamin Netanyahu. Aquest mateix diumenge, el partit del fins ara primer ministre ha reaccionat a la decisió de Rivlin i ha demanat que es torni a encarregar a Netanyahu la missió de formar govern.

Habitualment, el cap d’estat concedeix les pròrrogues de manera automàtica per donar més temps a la formació d’un govern, però l’actual situació d’emergència pel coronavirus ha empès Rivlin a negar-se a donar dues setmanes més. El president del país ja va encarregar als dos grans partits que aconseguissin formar govern com més aviat millor per fer front a la crisi del covid-19.

"El president ha pres la decisió [de no prorrogar el temps de Gantz] després de parlar amb el líder del Likud, Benjamin Netanyahu, que no li ha confirmat que els seus partits estiguessin a prop d’un acord que pugui portar a un govern d’unitat", va explicat la presidència en un comunicat.

El fracàs de Gantz torna a acostar la possibilitat d’un cinquè mandat amb un govern encapçalat per Benjamin Netanyahu. En el transcurs de les negociacions, Gantz ha perdut el suport de la seva coalició, Blau i Blanc, que s’ha dividit entre els qui accepten un acord de govern amb el Likud per formar una gran coalició, i els qui exigeixen un govern alternatiu que faci fora del poder Netanyahu, amb el suport extern fins i tot de la Llista Àrab Unida.

Ara, segons la decisió de Rivlin, qualsevol diputat de la Knesset podrà presentar-se com a candidat a primer ministre si té el suport de la majoria de l’hemicicle.

Netanyahu té encara el suport de 58 diputats, tres menys que la majoria simple que necessitaria per tornar a ser escollit primer ministre (61 dels 120 diputats). La cambra tindrà un termini de 21 dies per escollir un diputat, a qui se li donaran 14 dies més per poder formar govern.

Una altra opció, tot i que més improbable, és que Gantz i Netanyahu arribin finalment a un acord per a un govern d’unitat abans de demà dilluns a mitjanit, i ho comuniquin al president Rivlin perquè els doni una mica més de temps per acabar de tancar serrells.