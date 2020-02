El president de Turíngia dimiteix l'endemà de ser escollit amb els vots de la ultradreta

El liberal Thomas Kemmerich ha dimitit aquest dijous, l'endemà de ser investit president del land alemany de Turíngia amb els vots de la ultradreta d'Alternativa per Alemanya. Kemmerich ha afegit que demanarà la dissolució del parlament per convocar eleccions regionals. El nomenament havia desencadenat un terratrèmol a Alemanya perquè el liberal va foragitar el fins ara president del land, Bodo Ramelow, de l'Esquerra, amb els vots de la ultradreta i dels conservadors de la CDU. La cancellera Alemanya Angela Merkel va qualificar d'"imperdonable" l'acord dels seus correligionaris de Turíngia, que trenca la línia vermella del partit de no pactar ni amb la ultradreta ni amb l'Esquerra.

"No hi va haver ni hi ha cap cooperació amb l'AfD", ha justificat Kemmerich, que ha acusat els ultradretans d'haver provocat la crisi amb un "truc pèrfid". El president dels liberals, Christian Lindner, ha viatjat fins a Turíngia per forçar la dimissió de Kemmerich, segons els mitjans alemanys.

El líder de l'Esquerra a Tunísia, Bodo Ramelow, havia arribat a un acord de coalició amb el Partit Socialdemòcrata i els Verds per ser reelegit president en tercera votació al parlament regional. En les dues primeres va obtenir majoria simple, però necessitava majoria absoluta. Els conservadors es van abstenir i la ultradreta va votar pel seu candidat. La sorpresa va saltar en la tercera votació, en què n'hi ha prou amb la majoria simple: els liberals van presentar la candidatura de Kemmerich, que va tenir el suport de la CDU i de la ultradreta, i va superar el candidat de l'Esquerra per 45 vots a 44.