"El fenomen dels presos polítics és nou a Hong Kong, igual que a Catalunya"

Després d'alguns anys estudiant a les universitats d'Estats Units i el Canadà, Jason Y. Ng va tornar al seu Hong Kong natal, on treballa com a advocat financer i articulista del South China Morning Post i The Guardian. Però des que va prendre part en la Revolució dels Paraigües del 2014, Ng s'ha destacat com a activista en la causa per a més democràcia a Hong Kong. Ha escrit diversos llibres i ara està a punt de treure'n un escrit amb Joshua Wong, el jove líder d'aquella revolta. Aquesta setmana ha estat a Barcelona, convidat per Òmnium Cultural, i va oferir una conferència al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).

S’ha entrevistat amb Jordi Cuixart a la presó, com l’ha vist?

Vam passar una hora junts. Estic feliç d’haver-lo vist amb bon esperit, sa i relaxat, és encoratjador però alhora trenca el cor veure que ja porta dos anys i mig a la presó i encara n'hi queden sis i mig. Com a persona que lluita per la democràcia i que visita manifestants empresonats a Hong Kong, veure aquí històries tan similars trenca el cor.

Quines similituds troba entre les protestes a Catalunya i a Espanya?

Hi ha moltes diferències, però tots dos ens enfrontem a governs que refusen escoltar i les nostres crisis són fruit de la falta de diàleg polític. I en els dos casos el govern intenta resoldre la crisi a través de l’ús de la força policial i dels tribunals, amb sentències greus per silenciar la gent. Una tercera similitud és que a Hong Kong també comencem a veure ara el fenomen dels presos polítics. Si m’haguessis dit fa 5 anys que aniria a la presó a visitar activistes no ho hauria cregut, perquè Hong Kong no és així, és una urbs moderna i un dels principals hubs financers del món, i el mateix passa amb Catalunya, ningú no hagués esperat trobar-se presos polítics a Espanya.

Com col·laboren els dos moviments?

Primer simplement compartint experiències, per entendre per què la gent surt al carrer. Crec que tant a Catalunya com a Hong Kong la majoria de la gent dona suport a una forma no violenta de desobediència pacífica, el repte és que sovint si no hi ha violència l’altre bàndol no escolta i sents que res no canviarà mai. Això vol dir que has de ser creatiu i disciplinat en el teu moviment per poder mantenir l’atenció de la comunitat internacional, i en això ens podem ajudar. Cal un missatge simple però potent perquè s'entengui el motiu de la protesta. A Hong Kong la lluita contra el govern xinès requereix poca explicació, però amb Catalunya la comunitat internacional està un pèl confusa. Cal buscar formes creatives de donar a la premsa estrangera una història per explicar: ho pots fer llançant còctels Molotov però això complica el teu missatge. En lloc de la violència és millor buscar actes creatius que cridin l’atenció.

¿L’autodeterminació és un objectiu també per a Hong Kong?

La independència no està a l'agenda del 99% dels hongkonguesos. La realitat política és que som part de la Xina i això no es discuteix, però volem protegir el sistema d'"un país dos sistemes" que tenim ara. El detonant de l'actual protesta va ser la llei d’extradició a la Xina, però és només una mostra de la falta de rendició de comptes del nostre govern. Si tinguéssim un govern de Hong Kong escollit per nosaltres i no per Pequín, no hauria insistit a tirar endavant aquella llei perquè sabrien que els costaria les eleccions: és el que passaria a qualsevol democràcia normal.

¿"Un país dos sistemes" està en perill per Xi Jinping?

Sempre ha estat en perill per l’anomalia que suposa que un govern comunista estigui governant una democràcia, és com si els EUA governessin una província comunista: ¿t’imagines els EUA governant Cuba? Però l’erosió de llibertats que sempre hem tingut ha crescut dràsticament des del 2012 quan Xi Jinping va arribar al poder. Ha resultat un líder amb un estil molt més agressiu i dur del que s’esperava ningú i això explica l’acceleració en l’erosió de les llibertats a Hong Kong, perquè la seva tolerància amb la llibertat d’expressió és menor que la dels seus predecessors.

I per què no ha intervingut a Hong Kong militarment per frenar les protestes?

La protesta ha esclatat el 2019 en un any molt sensible i simbòlic a la Xina: el 30 aniversari de Tiananmen i el 70 aniversari de la fundació de la república xinesa. Per a Pequín no era un bon moment per actuar de forma dràstica, i a més estava immers en la guerra comercial amb els EUA. Però hi ha evidències que apunten que agents xinesos s'han infiltrat a la policia hongkonguesa.

Un professor de la Universitat Xinesa de Hong Kong em deia que té por de parlar xinès mandarí al carrer.

Mentida. Als carrers de Hong Kong sents parlar xinès mandarí sempre, com a Barcelona el castellà. Molts turistes de la Xina ja no venen a causa d’aquests rumors, però encara són la meitat del nostre turisme i parlen mandarí sense problema. Només hi ha una unça de veritat en el cas de les protestes. Si en mig d’una manifestació sents parlar xinès mandarí, els que protesten pensaran que és algú que vol generar problemes.

També diu que els manifestants són joves de fins a 12 anys sovint manipulats pels seus professors. ¿Hi ha un gap generacional en aquesta protesta?

Els joves tenen les seves pròpies idees, i sovint van més aviat a la contra dels professors. Estan més influenciats pels seus iguals i per les xarxes socials. El moviment actual és totalment divers i transversal, des d’adolescents fins a gent de 70 i 80 anys, però també gent benestant i gent sota el llindar de la pobresa. Els joves són els que es veuen a les manifestacions perquè tenen més temps i no tenen res a perdre: els grans han d’anar a treballar i temen represàlies dels seus caps.

¿És una crisi d’identitat?

Hong Kong viu una mica una crisi d’identitat, perquè no ens sentim britànics ni tampoc xinesos. No som britànics però el nostre sistema ho és, també el sistema escolar, i no som xinesos perquè actuem diferent que ells, tenim una llengua diferent i una cultura diferent. Estem al mig i no sabem qui som. Però no va ser fins al 2014, amb la Revolució dels Paraigües, que no es va començar a articular la identitat de Hong Kong, fins llavors ens dèiem "xinesos hongkonguesos", a partir de llavors vam eliminar el "xinesos".

El professor diu que aquesta crisi és antixinesos i antiimmigració. Diu que són extrema dreta.

Si mires les cinc demandes de la protesta, cap d’elles parla d’immigració o del poble xinès. Són totes sobre imperi de la llei, democràcia, justícia per la brutalitat policial, però no té res a veure amb el poble xinès. És el mateix que passa a Catalunya: quan vaig dir que viatjava aquí em van escriure persones molt acreditades que m’enviaven articles dient que el moviment català està liderat per extremistes i no representa la gent de Catalunya, que estan manipulats. Per algú de fora costa saber qui té la raó, són gent molt convincent.