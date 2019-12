Unes primàries posen a prova el lideratge de Netanyahu per primer cop

Examen a Benjamin Netanyahu. El primer ministre israelià posa aquest dijous a prova el seu lideratge al capdavant del dretà Likud en unes primàries en què per primera vegada s'enfronta a un rival, Gideon Sa'ar, que desafia la seva continuïtat en el càrrec en un moment en què el país s'enfronta a unes terceres eleccions consecutives en un any per la impossibilitat de formar govern. A més, la derrota li suposaria perdre el blindatge que li dona la immunitat per seguir al capdavant del govern en funcions fins a la convocatòria del 2 de març.

A l'espera dels resultats després que tanquin els col·legis aquesta mitjanit, els analistes preveuen un avantatge de Netanyahu, però en aquesta ocasió una simple victòria entre la base del Likud no serà suficient perquè necessita guanyar per una gran diferència i acabar amb la divisió interna, que, per primer cop, s'ha percebut públicament. Des que fa 14 anys Netanyahu va agafar les regnes del partit, no ha tingut cap rival que li hagi fet ombra, però les acusacions i el judici que té pendent per suborn, frau i abús de confiança li han acabat passant factura. La jornada plujosa a Israel fa témer que hi hagi poca mobilització i, de fet, fins a les 7 de la tarda (hora local) només havien votat el 30% dels militants del Likud.

651x366 El candidat Gideon Saar intervé en un acte de les primàries del Likud a Rishon Lezion / RISHON LEZION / REUTERS El candidat Gideon Saar intervé en un acte de les primàries del Likud a Rishon Lezion / RISHON LEZION / REUTERS

Però qui és el candidat que li està plantant cara al fins ara totpoderós Netanyahu? Sa'ar no és cap desconegut per a l'electorat israelià i molt menys per al primer ministre. Va entrar a la política de bracet seu i ha sigut diverses vegades membre dels governs de Netanyahu. Aquest advocat i periodista de 53 anys, casat amb una famosa presentadora de televisió, avui s'estima que podria aconseguir el 30% dels suports. Però el sol fet que s'hagin celebrat les primàries ja trenca la imatge de Netanyahu, el dirigent israelià més longeu al càrrec, que ha fet del Likud un partit a la seva imatge.

Pel que fa al contingut del programa, Sa'ar no s'ha diferenciat de la línia de Netanyahu i, per exemple, ha promès també l'annexió de la vall del Jordà i de les colònies jueves a la Cisjordània ocupada. Tots dos han fet campanya en assentaments israelians dels territoris palestins ocupats.