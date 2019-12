El primer ministre treu pit i defensa la llei de ciutadania

El primer ministre de l'Índia, Narendra Modi, ha defensat aquest diumenge l'esmena a la Llei de Ciutadania que ha provocat multitudinàries protestes en què han mort una vintena de persones i que discrimina els immigrants de religió islàmica d'accedir a la ciutadania índia. Modi, un nacionalista hindú, ha aprofitat el primer acte de precampanya per a les eleccions generals de l'any vinent per exhibir força i suport de milers de simpatitzants davant de les crítiques que rep per part d'organitzacions de la laïcitat de l'estat i les de defensa dels drets humans.

Aquesta és la primera aparició pública de Modi després de gairebé dues setmanes de l'aprovació de la norma proposada pel seu govern, que exclou els musulmans immigrants indocumentats d'acollir-se a la via legal d'obtenir la ciutadania, fet pel qual l'han titllat d'islamofòbia. Els musulmans són una minoria que representen el 14% d'un país amb 1.200 milions de persones.

"Els musulmans de l'Índia no cal que s'amoïnin", ha dit Modi en en el discurs del BPJ, el partit nacionalista hindú amb el qual governa per majoria absoluta des què va guanyar el passat mes de maig amb un discurs clarament divisori d'una societat molt diversa culturalment, ètnicament i religiosament.

L'esmena de la Llei de Ciutadania, presentada, discutida, i aprovada en tres dies per les dues càmeres de Parlament, permet a membres de minories religioses perseguides procedents de l'Afganistan, el Pakistan i Bangladesh, optar per la ciutadania, excepte als musulmans.

Desenes de protestes a tot el país, algunes de les quals van desembocar en focus de violència, s'han celebrat per rebutjar el text considerat com a atac a la fundació laica de l'Índia per lligar la ciutadania amb la religió.

Modi respost a aquestes crítiques preguntat "aquells que estan propagant l'odi" si el govern de Nova Delhi pregunta la religió als beneficiaris d'ajudes socials i, en aquest sentit, els ha convidat a aportar proves de l'acusació. "Aquest país no acceptarà falses acusacions que estic llevant-li drets a la gent", ha afirmat.

Les eleccions legisaltives seran un termòmetre a la seva gestió, que s'ha centrat en una política en contra dels musulmans, com per exemple, demostra la retirada de l'estatut especial que li reconeix la Constitució a l'estat de Caixmir, l'únic amb majoria de població fidel a l'islam, així com l'elaboració d'un nou cens que ha deixat fora de la llei més de dos milions de ciutadans d'origen bangladeshià que no han pogut demostrar la seva residència.

