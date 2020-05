Crim i intrigues al regne de les muntanyes

La crònica negra es barreja amb la política a Lesotho, un petitíssim regne del sud de l’Àfrica amb poc més de dos milions d’habitants. La història que ha acabat aquest dimarts amb la dimissió del primer ministre, Thomas Thabane, de 80 anys, arrenca el 14 de juny del 2017 quan Lipolelo Thabane, en aquell moment la seva dona, va ser assassinada a sang freda no gaire lluny de la seva residència de Maseru, la capital. Els dos membres de la parella feia anys que mantenien vides separades i estaven enfrontats en una batalla judicial intensa: la dona volia mantenir els privilegis de primera dama fins que s’arribés a un acord formal de divorci. Dos dies després del crim, Thabane prenia possessió del seu segon mandat acompanyat de la seva parella real, Liabiloe Ramoholi, rebatejada com a Maesaiah Thabane, i dos mesos després es casaven en una festa multitudinària. El matrimoni feia Maesaiah, de 43 anys, primera dama del país.

En un principi, l’assassinat de Lipolelo Thabane va passar com un dels molts que tenen lloc a Lesotho. Ningú va ser capaç d’identificar qui va disparar els trets mortals contra Lipoleo. Fins que hi va haver un gir inesperat en la història, que conté tots els ingredients per rebre l’atenció periodística i fins i tot la d’algun guionista àvid de recrear una trama de poder, gelosia i intrigues, encara que Lesotho gairebé no surti als mapes. A principis d’aquest any la policia va detenir cinc persones, entre les quals Maesaiah Thabane, després que es descobrís una trucada al mòbil de Thomas Thabane des de l’escena del crim. La policia va acusar formalment la primera dama de ser al darrere del crim. Al primer ministre només se’l va poder citar a declarar com a testimoni perquè estava protegit per la immunitat del càrrec.

Assassinat per encàrrec

La fiscalia sospita que la parella va encarregar l'assassinat de Lipolelo, de 56 anys, a uns gàngsters locals. A Maesiah la van deixar en llibertat sota fiança i va ser quan va aprofitar l'avinentesa per fugir cap a Sud-àfrica, on la van detenir i la van fer tornar al país.

La pressió política i social va fer que Thomas Thabane quedés tocat i aïllat. Fins i tot el seu partit, l'ABC (All Basotho Convention), li va demanar que plegués, com també l’oposició i mediadors sud-africans. Conscient que el temps se li acabava i que tenia la policia al damunt, el 18 d’abril Thabane va anunciar finalment que renunciava al càrrec però va ajornar l'adeu fins al juliol argumentant que no era un bon moment per deixar-lo vacant.

Des de llavors la tensió s’ha evidenciat al país. Acorralat, Thabane feia el seu últim cop d’efecte per guanyar temps ordenant el desplegament de l’exèrcit pels carrers de Maseru durant unes hores, però de poc li ha servit.

Comiat amb la feina sense fer

El primer ministre ha assumit que acompanyarà la primera dama en la llista d’acusats per l’assassinat de la seva exdona, que ara s’ha sabut que havia acceptat l’acord del divorci dos dies abans del crim. En una intervenció televisada, el primer ministre s’ha acomiadat de la població: “La feina que em van assignar potser no s'ha acabat, però finalment ha arribat el moment de retirar-se del gran teatre d’acció i acomiadar-se de la vida pública i del càrrec”.

Thabane plega amb el títol d'haver sigut el primer ministre de l'últim país africà en detectar un cas positiu de coronavirus. Conegut com el regne de les muntanyes, Lesotho és bàsicament un país agrícola i rural, que acull l’única pista d’esquí del continent africà. Té uns alts índexs de pobresa i subdesenvolupament que alleugereix, en part, gràcies a les remeses que arriben dels treballadors que han marxat del país. Amb eSwatini, l'antiga Swazilàndia, són les dues últimes monarquies africanes.