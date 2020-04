El primer cas de covid-19 en un camp de refugiats al Líban encén les alertes

L'ONG Human Rights Watch denunciava aquest mateix dimecres, de fet, la situació als camps de refugiats de Grècia. Segons l'ONG, les autoritats gregues no estan fent prou per atendre els milers de persones que malviuen en aquestes instal·lacions a les illes i encara no les ha dotat de prou punts d'aigua, serveis sanitaris o productes higiènics amb què protegir-se d'una infecció.



"Les condicions extremes a les zones de les illes deixen clar que no es compleix amb les mesures mínimes de prevenció i protecció contra el covid-19", assegura Belkis Wille, investigadora de HRW que assenyala que els residents no poden ni tan sols rentar-se les mans ni guardar la distància física adequada, les dues vies més eficaces per frenar l'epidèmia segons els consells de l'OMS i la comunitat científica.

Tot i que de moment no s'han detectat positius als camps de les illes del mar Egeu, sí que s'ha detectat algun cas en instal·lacions d'acollida a refugiats de la Grècia continental i HRW adverteix que si el coronavirus es propagués per l'interior dels camps la transmissió seria molt ràpida, precisament per aquestes condicions de barraques sense prou espai ni habitacions en què poder passar el confinament, ni aigua per fer la higiene.



Dimarts es va detectar un brot en un hotel de la localitat costanera de Porto Jeli, on 148 refugiats i dos empleats van donar positiu en les 500 proves arran de la descoberta d'un primer cas, en què una dona embarassada de sis mesos va haver de ser atesa a l'hospital per problemes relacionats amb la gestació

A les illes gregues de Lesbos, Samos, Quios, Kos i Leros hi ha diferents camps de refugiats que acullen uns 35.000 migrants i sol·licitants d'asil, sis vegades més de la seva capacitat. Tot i que es van dissenyar com a instal·lacions d'ús temporal, ja fa més de cinc anys que alguns es troben bloquejats arran del tancament de les fronteres europees i del fracàs de l'acollida i reubicació dels refugiats que es va plantejar. Per evitar brots, HRW ha demanat descongestionar els camps abans que hi arribi el coronavirus. "És molt improbable que el covid-19 no arribi mai a Mória", ha dit un treballador voluntari del camp més gran de Lesbos, on 20.000 persones viuen en unes instal·lacions previstes per a 3.000.

El govern grec s'ha compromès a traslladar 2.400 residents de Mória fins a instal·lacions de la Grècia continental. Es preveu que el primer contingent de 1.500 surti dissabte dins d'un pla promogut per la UE. Les illes no han rebut guants ni mascaretes. Tret de Lesbos, gràcies a la feina voluntària d'un grup de dones que han cosit i cedit el material protector.