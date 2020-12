La primera mesquita virtual del món neix amb la pandèmia

Després de mesos de confinament, primer total i després parcial, les sales d’oracions de les mesquites de tot el món s’han començat a omplir. Amb tot, les mesures de distanciament continuen en vigor i les trobades per resar han passat sovint de ser de centenars de persones a poc més d’una o dues desenes en el millor dels casos. Per als fidels de religió musulmana, el primer gran sotrac del coronavirus es va percebre al maig, durant el Ramadà, que, igual com la Pasqua cristiana a l’abril, es va celebrar sota mínims.

“El Ramadà ha sigut molt estrany. La celebració, per a nosaltres, es basa en anar a casa dels amics, dels familiars, i reunir-nos a les mesquites; és una celebració comunitària. Però, a més, també ha tingut un gran impacte econòmic. S’hi recapten molts diners per a accions benèfiques i tot això s’ha perdut”, diu a l’ARA des de la seva oficina a Whitechapel, a l’est de Londres, Muddassar Ahmed.

Format en periodisme, amb negocis de consultoria de comunicació i imatge a la capital britànica i Washington DC des de fa dotze anys, Ahmed, que té 38 anys, acaba de posar en marxa el que defineix com una “mesquita virtual” i que anuncia com “la primera plataforma de serveis religiosos musulmans del món”. Ho ha fet a través de la web i l’aplicació ImamConnect, de moment només disponible per a iOS.

La idea és simple. De la mateixa manera que amb una apli ja es pot demanar menjar o un taxi, ImamConnect permet contractar tota mena de serveis, religiosos i no religiosos, per a musulmans: assessorament per al divorci, oficis funeraris, consells financers, celebració de casaments o lliçons de l’Alcorà. i també recerca de parella. El ventall és molt ampli. “La uberització de la religió”, en diu Ahmed, un concepte que trenca amb l’ortodòxia. En tot cas, és vàlid tant per a sunnites com per a xiïtes. ImamConnect, a més, ofereix tres tipus de garanties bàsiques sobre la seguretat i fiabilitat dels col·laboradors.

Descens de fidels

Al Regne Unit hi ha uns 2,7 milions de musulmans, quasi la meitat de menys de 24 anys. Però no arriben ni al 10% els practicants habituals.

Les condicions d’aïllament imposades per la pandèmia, que ha obligat a fer el salt cap als espais virtuals, “ha atiat una tendència”, diu Ahmed, que s’ha decidit a llançar la iniciativa “veient també la caiguda contínua de l’assistència als centres de culte per part de les generacions més joves”. No es tracta de “curtcircuitar la trobada a les mesquites, sinó d’oferir una altra via d’entrada”, afegeix. Una opció especialment útil als Estats Units i al Canadà, on ImamConnect també té proveïdors i on les comunitats musulmanes estan més disgregades que a Europa. “Per a ells, la mesquita virtual és una solució per accedir a la religió”.

ImamConnect funciona com totes les plataformes. Té una vuitantena de proveïdors i uns 600 usuaris després d’un mes de funcionament. Per cada petició contractada -“Ja he comptabilitzat 200 hores de serveis”, explica l’impulsor-, la plataforma s’endú el 25% de la taxa, que fixa el subministrador. “El ventall de preus és molt ampli”. A més, Ahmed assegura que treballa “per bastir un fons” que permeti pagar els serveis a aquells que no se’ls puguin permetre.

Fins ara les dones relativament joves, “al voltant dels trenta anys”, han sigut el grup d’usuaris majoritari. Una d’elles, Zaakia Mehmood, ha explicat públicament les circumstàncies per les quals va passar fins a arribar a ImamConnect. “Vaig perdre el meu fill durant el confinament i necessitava consol espiritual”. ImamConnect l’hi va facilitar de manera immediata.

ImamConnect és símptoma de l’evolució del fet religiós en temps d’internet. La prova és la tasca que fa Ebrahim Surti, imam de 29 anys que dirigeix el projecte de renovació de la mesquita Noor Ul Islam, de Leyton, també a l’est de Londres. Amb una inversió de 12 milions de lliures, el centre comptarà no només amb una gran sala per a la pregària, sinó que també tindrà gimnàs i piscina. La competència virtual i la presencial està servida.