Santa Sofia celebra la primera pregària com a mesquita

Milers de turcs s'han aplegat a les portes de Santa Sofia des de la primera llum del dia per celebrar la reconversió del gran monument d'Istanbul en una mesquita. Coincidint amb el dia més sagrat del calendari setmanal musulmà, s'han fet a l'interior del recinte les primeres oracions, amb la presència del president turc, Recep Tayyip Erdogan, responsable de la resacralització de l'edifici.

"Avui acabem amb 86 anys d'enyorança", ha exclamat un dels presents, Sait Colak, en referència a les gairebé nou dècades des que Santa Sofia va ser declarada museu i va deixar de ser un lloc de culte musulmà. "Gràcies al nostre president i a la decisió del tribunal a partir d'avui farem les pregàries del divendres a Santa Sofia", ha celebrat en declaracions a l'agència Reuters.

Des de primera hora del dia el centre històric d'Istanbul s'ha omplert de ciutadans que no es volien perdre l'ocasió, ignorant les crítiques internes en el sentit que la reconversió és un atac a la ja malmesa laïcitat del país. Milers de policies s'han desplegat i han fet controls per mantenir unes mínimes mesures de seguretat. Els fidels que han pogut entrar a la gran plaça Sultanahmet, just al davant de la nova mesquita, havien de dur la mascareta per prevenir el coronavirus. Allà han pogut seguir les oracions des de les seves estores, guardant distància sanitària entre ells.

La llei que consagra Santa Sofia com a mesquita ha rebut crítiques ferotges dels líders de l'Església ortodoxa perquè entenen que es posa en perill l'equilibri religiós a favor de l'islam. El govern ha assegurat, però, que el recinte quedarà obert a tots els visitants i que les obres d'art cristianes s'han protegit i només es taparan durant les oracions musulmanes.