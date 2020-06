L'ultraconservador Duda guanya la primera volta de les presidencials de Polònia però sense majoria

L’oficialisme de l’ultraconsevador Llei i Justícia (PiS) s’ha imposat en la primera volta de les eleccions presidencials de Polònia però se'n necessitarà una segona per confirmar si Andrzej Duda ocuparà el despatx oficial per un segon mandat. Segons el primer sondeig que han fet públic els mitjans locals, Duda ha obtingut el 41% dels vots, onze punts més que el seu rival, Rafał Trzaskowski, l’actual alcalde de la capital del país. Per a la investidura directa és indispensable guanyar per una majoria absoluta, així que les urnes tornaran a obrir-se el 12 de juliol en una jornada en què es decidirà quin serà el tarannà del govern de Varsòvia en els pròxims cinc anys. Fora de la cursa han quedat el periodista Szymon Holownia i l’ultradretà Krzysztof Bosak.

Els comicis presidencials s’havien de celebrar al maig, però les restriccions imposades pel coronavirus van fer canviar els plans de l’executiu de Duda, que també es va tirar enrere a l’hora d’una convocatòria 100% telemàtica, rebutjada per l’oposició.

Duda i Trzaskowski comparteixen poc més que els seus 48 anys i representen dues concepcions divergents que mostren com ha canviat la societat polonesa en aquestes tres dècades de democràcia. El president pertany al nucli dur del líder polonès a l'ombra, l'ultraconservador i ultranacionalista Jarosław Kaczyński, i ha guiat el país a enfrontaments amb Brussel·les, sobretot arran de la seva llei per retallar la llibertat del poder judicial que li ha valgut amonestacions dels socis de la Unió Europea. Duda és un catòlic practicant, contrari als drets de les minories sexuals que ha equiparat el col·lectiu LGTBI al comunisme.

Per la seva banda, Trzaskowski representa l'ala liberal i europeista de la Polònia més moderna que encarna Varsòvia, per exemple, amb l'exitosa celebració de la desfilada de l'Orgull. Si Duda feia de la recent visita a la Casa Blanca amb Donald Trump el seu gran anunci de campanya, l'alcalde de la capital, que va decidir presentar-se a la cursa fa cinc setmanes, ha sabut aprofitar el temps i guanyar suports entre l'electorat que està fart de la deriva autoritària i conservadora del país.

En una primera reacció, el president Duda ha agraït el suport dels electors, malgrat que ha dit que durant el seu mandat ha hagut de prendre “decisions difícils”. No obstant això, en aquesta ocasió els seus resultats han millorat sensiblement respecte a l'anterior primera volta, en què es va haver de conformar amb el 35%.

El públic, que enarborava banderes poloneses, l'ha aclamat al crit d'“Andrzej Duda!” i “Polònia és aquí!”, alhora que ha escridassat el nom de Trzaskowski quan el president l'ha felicitat per haver passat a la segona volta. El candidat liberal s'ha mostrat satisfet amb uns resultats que ha dit que li permetran "poder anar i lluitar per Polònia”, informa l'agència Efe.