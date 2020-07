Una altra demanda de violació contra Jeffrey Epstein implica també el príncep Andreu

La situació del príncep Andreu, de 60 anys, el tercer fill de la reina d'Anglaterra, es complica encara més arran de l'escàndol Jeffrey Epstein i la detenció aquest dijous, per l'FBI, de Ghislaine Maxwell, l'exnòvia i presumptament còmplice del magnat nord-americà, jutjat i condemnat per tràfic sexual de menors –acusat també de pederàstia i violació–, que va aparèixer mort l'agost de l'any passat, penjat, a la presó de Nova York, mentre esperava un altre judici també pels mateixos tipus de delictes sexuals pels quals ja va arribar a passar un any i mig a la presó entre el 2008 i el 2009.

Segons informa la premsa britànica aquest divendres, els advocats d'Andreu temen que qualsevol pacte entre la Fiscalia i Maxwell per explicar detalls dels tèrbols afers d’Epstein acabi esquitxant el príncep i altres poderosos.

De fet, el mateix príncep, amic personal d'Epstein i de Ghislaine Maxwell, ha estat esmentat en la demanda civil que una ciutadana nord-americana, Caroline Kaufman, va presentar ahir dijous al tribunal federal de Nova York, segons la qual va ser violada per Epstein l'any 2010 quan tenia 17 anys. Els fets s'haurien produït a la mansió del magnat a Nova York mentre Andreu, duc que York, hi era visitant el seu amic.

651x366 Caroline Kaufman, de 26 anys, va acusa Epstein de violar-la durant una entrevista per a una feina de model a la seva mansió de Manhattan / FACEBOOK Caroline Kaufman, de 26 anys, va acusa Epstein de violar-la durant una entrevista per a una feina de model a la seva mansió de Manhattan / FACEBOOK

La demanda de Kaufman al·lega també que Jeffrey Epstein la va despullar i va ser fotografiada per "una dona gran" que ara creu que podria ser Ghislaine Maxwell. La nova denúncia es va interposar pràcticament al mateix temps que l'FBI i la Fscalia del districte sud de Nova York presentaven els càrrecs, aquest dijous, per sis delictes contra Ghislaine Maxwell. Quatre de les acusacions estan relacionades amb "persuadir, induir, atraure i coaccionar" menors a desplaçar-se amb l’objectiu de realitzar actes sexuals criminals amb Epstein entre els anys 1994 i 1997. Els altres dos presumptes delictes serien de fals testimoni davant de la justícia nord-americana. Aquests es remuntarien al 2016.

Caroline Kaufman, que ara té 26 anys, afirma en la seva demanda que va ser convidada a la casa d'Epstein per fer una "entrevista com a model", segons la documentació del cas, de la qual aquest divendres informa el Daily Telegraph. La demanda civil es presenta contra algunes de les propietats d'Epstein, valorades en el moment de la seva mort en 600 milions d'euros.

651x366 El príncep Andreu amb Ghislaine Maxwell, en una imatge a les carreres d'Acot l'any 2000 El príncep Andreu amb Ghislaine Maxwell, en una imatge a les carreres d'Acot l'any 2000

Tant aquesta denúncia com la detenció de Maxwell, després d’un any en busca i captura, només fa que augmentar la pressió sobre el duc de York perquè respongui a les al·legacions centrades en tots els aspectes del cas. De fet, ahir dijous, les autoritats nord-americanes van tornar a fer una crida al príncep perquè col·labori amb la justícia nord-americana en la investigació, una petició que ja va fer a principis del mes de juny i a finals de l'any passat.

Desconcertat

La premsa britànica informa aquest divendres que els lletrats d'Andreu asseguren que el príncep està "desconcertat" davant les peticions de la justícia nord-americana que declari en el cas, una possibilitat que segons els seus representants ha ofert en dues ocasions els últims mesos sense que sigui atesa per cap jutjat o fiscal dels Estats Units.

Dijous, Audrey Strauss, fiscal nord-americana del districte sud de Nova York, va assegurar: "Donaria la benvinguda al príncep Andreu perquè vingui a parlar amb nosaltres. Ens agradaria tenir l'avantatge de la seva declaració".

En aquest sentit, aquest divendres, el primer ministre britànic, Boris Johnson, ha negat que l'FBI hagi demanat la col·laboració del govern britànic per entrevistar el príncep sobre els seus vincles amb el pedòfil Epstein i el potencial coneixement que tingués de les seves activitats delictives i la possible col·laboració de Ghislaine Maxwell en els seus actes.

Johnson s'ha limitat a dir: "És una qüestió de la família reial". Ja a principis d'aquest any, Dominic Raab, el ministre d'Exteriors britànic, va confirmar que qualsevol contacte de la justícia nord-americana en relació a una possible declaració d’Andreu hauria de ser a través de la Foreign Office.

651x366 Les autoritats nord-americanes, presentant aquest dijous els càrrecs contra Ghislaine Maxwell / SPENCER PLATT / GETTY IMAGES Les autoritats nord-americanes, presentant aquest dijous els càrrecs contra Ghislaine Maxwell / SPENCER PLATT / GETTY IMAGES

La implicació del príncep en les tèrboles pràctiques d'Epstein va fer un gir de 180 graus quan per primer cop el 2015 van sortir a la llum les acusacions d'una dona nord-americana, Virginia Giuffre, que va assegurar que Epstein i la seva sòcia britànica, Ghislaine Maxwell, la van coaccionar per mantenir relacions sexuals amb Andreu l'any 2001 i 2002, quan ella tenia 17 anys.

Segons el seu testimoni, va mantenir relacions íntimes amb el fill de la sobirana tres vegades, una de les quals a Londres, on Epstein la va portar en un vol privat. Però Andreu sempre ho ha negat, i per intentar acabar amb l'escàndol i descartar qualsevol implicació o coneixement dels delictes, va oferir una entrevista amb la BBC que va acabar sent catastròfica i va forçar la retirada de les seves obligacions reials.

Al contrari del que esperava el príncep, més que exculpar-lo, les seves declaracions van indignar la societat i els mitjans de comunicació britànics per la falta d'empatia amb les víctimes dels abusos del magnat. Amb tot, Andreu va manifestar: "En cap moment, durant el temps limitat que vaig passar amb [Epstein] no vaig veure, presenciar o sospitar cap comportament del tipus que posteriorment va portar a la seva detenció i condemna".

El cercle sobre Andreu s’estreny. I el testimoni de Ghislaine Maxwell pot ser una potencial bomba de rellotgeria.