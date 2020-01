El príncep Enric i Meghan Markle guanyen la partida a la família reial britànica

Victòria per a Meghan Markle i el príncep Enric. En un comunicat del tot inusual, emès aquesta tarda de dilluns en nom personal de la reina d'Anglaterra, Elisabet II, lamenta que els ducs de Sussex hagin decidit no continuar actuant com a membres de ple dret, i amb plenes obligacions, de la família Windsor. Però la possibilitat de provocar un veritable trencament entre la jove parella –de 35 i 38 anys, respectivament– i el palau de Buckingham ha fet que s'hagi arribat a una solució de compromís, que molts analistes del Regne Unit ja interpreten com un triomf en tota regla del matrimoni i una demostració de pragmatisme de la sobirana, però també una rebregada sense precedents al si de la Firma, com la premsa britànica anomena els royals.

En el comunicat, fet públic poc després que acabés la reunió, a les 16.30 h, hora de Londres, que ha tingut lloc aquesta tarda a Sandringham –residència reial al nord-est d'Anglaterra– entre Elisabet II, el príncep Carles i els germans Guillem i Enric, la monarca afirma que respecta el desig de la parella " de viure una vida més independent", com havien demanat la setmana passada en un moviment inesperat.

En el text, redactat en termes molt equilibrats i sense cap estridència més enllà de lamentar explícitament la decisió d'Enric i Meghan d'allunyar-se dels focus que es projecten sobre la reialesa, Elisabet II afirma: "Avui la meva família ha tingut un debat molt constructiu sobre el futur del meu net i de la seva família. La meva família i jo donem suport total al desig de Harry i Meghan de crear una nova vida familiar. Tot i que hauríem preferit que continuessin treballant a temps complet com a membres de la família reial, respectem i entenem el seu desig de viure una vida més independent, com a família, mentre segueixen sent una part molt valorada de la meva família. Harry i Meghan han deixat clar que no volen dependre dels fons públics en les seves noves vides. Per tant, s'ha acordat que hi haurà un període de transició en què els Sussex passaran un temps al Canadà i al Regne Unit".

Un "període de transició" en què caldrà resoldre afers relatius a, entre altres, les finances dels ducs i el manteniment o no dels títols nobiliaris, que molt probablement retindran. I també temes com qui paga la factura de la seguretat, fins ara a càrrec de Scotland Yard i del Ministeri de l'Interior i, hipotèticament, quin podria ser el seu paper futur en la representació de la corona i si duran a terme o no actes protocol·laris en nom de la reina.

Sobre aquests darrers extrems, Elisabet II assegura en el seu comunicat: "Es tracta de qüestions complexes per resoldre amb la meva família, i hi ha més feina a fer, però he demanat que es prenguin decisions finals en els dies vinents". Elisabet II, doncs, vol tancar la crisi el més aviat possible. S'evita, també així, el risc de cap esclat en forma d'entrevista explosiva a la televisió, com ahir diumenge i avui dilluns havien insinuat alguns diaris londinencs.

La reacció a les xarxes socials a les paraules de la monarca no s'ha fet esperar i els enemics de Meghan, que són molts i poderosos, han començat a etzibar tota mena d'atacs. Ha estat el cas del conegut periodista Piers Morgan, que en una piulada, en què reproduïa el comunicat de sa majestat, mossegava dient: "Harry i Meghan han intimidat amb èxit la reina per deixar que tinguin el seu pastís i se'l mengin", un refrany molt comú de l'anglès ( you can't have your cake and eat it) que vol dir literalment que no es pot conservar el pastís i menjar-lo alhora. Meghan, però, ho ha aconseguit, a parer de Morgan, i també del Daily Mail, que en l'edició en línia assegurava que la reina havia deixat "enllestit el Megxit" ( get Megxit done), a partir del popular eslògan electoral que va donar la victòria a Boris Johnson el mes passat, en els comicis del 12 de desembre.

Més enllà de les paraules triades per al comunicat, i el fet que el terme família aparegui diverses vegades, el que ha provocat la nova crisi al si dels Windsor és que el matrimoni d'Enric i Meghan, que va tenir lloc encara no fa ni dos anys, ha aconseguit canviar els hàbits i les tradicions més arrelades del clan. Fins ara, els membres de la família directa de la reina o dels hereus tenien prohibit exercir cap mena de feina remunerada i ser, en conseqüència, financerament independents. Enric i Meghan obren un precedent i, en certa manera, el futur de la monarquia britànica queda reformulat, perquè a partir d'ara s'estableix un nou patró per als considerats royals menors. El pragmatisme, un tret atribuït al caràcter general de la cultura de les illes, permet que la monarquia salvi el nou ensurt sense, de moment, més escarafalls. Fins a la pròxima crisi.