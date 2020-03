El príncep Enric, víctima d'uns còmics russos que li fan creure que parlava amb Greta Thunberg

Parlant amb sinceritat sobre el canvi climàtic, Donald Trump, el Megxit, el sistema polític britànic o la relació amb la seva família. El príncep Enric –a l'ull de l'huracà des que va anunciar al principi de gener, juntament amb la seva dona Meghan Markle, que renunciava a continuar formant part de la família reial britànica a efectes de representació i beneficis– s'ha ficat aparentment en un embolic de conseqüències encara difícils de calibrar. La parella de còmics i imitadors russos que formen Vladímir Kuznetsov i Alexei Stoliarov, coneguts com a Vovan i Lexus, han publicat aquest dilluns a la matinada un vídeo a YouTube en què reprodueixen una part de les dues converses que van mantenir amb Enric la nit de Cap d'Any i el 22 de gener passat, mentre era a la mansió de l'illa de Vancouver on resideix, després de fer-li creure que parlava amb l'activista pel canvi climàtic Greta Thunberg.

Sobre el president dels Estats Units, Enric diu: "El simple fet que Donald Trump faci esforços perquè la indústria del carbó creixi és molt important als Estats Units. Té les mans tacades de sang. Però Trump voldrà trobar-se amb tu per semblar millor, però no voldrà tenir un debat sobre el canvi climàtic amb tu perquè el superaries".

Sobre l'anomenat Megxit, l'allunyament respecte de la família reial, Enric confessa a la falsa Greta Thunberg: "Et puc assegurar que casar-se amb un príncep o una princesa no és com pot semblar. Però de vegades la decisió correcta no sempre és fàcil. I aquesta decisió no va ser la més fàcil, però va ser la decisió correcta per a la nostra família i per poder protegir el meu fill. I crec que hi ha molta gent a tot el món que s'hi pot identificar i respectar-nos per haver posat la nostra família en primer lloc".

Respecte al canvi climàtic, Enric hauria dit a la parella de còmics russos: "Malauradament, el món és dirigit per persones molt malaltes, de manera que gent com vosaltres i les joves generacions són les que marcareu la diferència. Cal que es desperti la gent, i l'única manera de despertar-la del que efectivament és una crisi de què no es té consciència és, crec, que haureu de fer coses extremes".

651x366 La parella de còmics i imitadors russos Vladimir Kuznetsov i Alexey Stolyarov La parella de còmics i imitadors russos Vladimir Kuznetsov i Alexey Stolyarov

Sobre la situació en què es troba el seu oncle Andreu, fill de la reina, esquitxat pels abusos del pederasta convicte Jeffrey Epstein, admet: "Hi tinc ben poc a dir. Però qualsevol cosa que hagi fet o no hagi fet està completament separada de mi i de la meva dona. Operem de manera inclusiva i ens centrem en la comunitat. Per tant, estem completament separats de la majoria de la meva família".

El primer ministre britànic, Boris Johnson, i les eleccions del 12 de desembre al Regne Unit no s'escapen tampoc dels comentaris del príncep: "Crec que és un bon home, de manera que tu [Greta] ets una de les poques persones que poden arribar a la seva ànima i que senti que pot creure en vosaltres. Però heu d’entendre que, com que és un gat vell i fa tant que circula, com totes aquestes altres persones, creuen el que volen creure; creuen el que se’ls ha dit".

Finalment, sobre ell mateix comenta: "He estat a l'exèrcit durant deu anys, així que soc més normal del que la meva família voldria creure. Però, certament, estar en una posició diferent ara ens dona la capacitat de dir coses i de fer coses que potser no hauríem pogut fer. I veure que tota la gent de menys de 35 o 36 anys sembla que exerceixin un paper d’activista ens dona l’oportunitat d’intentar fer coses diferents sense ser criticats".

Una parella amb experiència

La premsa britànica no es posa d'acord sobre l'autenticitat de la veu d'Enric encara que la notícia, inicialment publicada aquest dimecres per The Sun, omple ja les webs de tots els diaris del país. En el passat la parella de còmics Vovan i Lexus havien gastat amb èxit aquesta mena de bromes a personatges com Elton John i Bernie Sanders. A més, el diari The Guardian assegura aquest dimecres que, en un intercanvi de correus electrònics, els dos còmics els han confirmat l'autenticitat dels enregistraments però que "els drets d'àudio s'havien transferit a mitjans britànics i que no podien fer més comentaris".

El príncep s'adreça a la falsa Greta Thunberg dient-li que li pot dir senzillament Enric, sense haver de fer servir cap altre tractament. Fins ara no hi ha hagut cap desmentiment ni comentari d'Enric sobre els enregistraments.