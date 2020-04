Els ducs de Sussex tallen oficialment la seva relació amb quatre tabloides britànics

Els ducs de Sussex, Enric i Meghan, que el març passat es van apartar oficialment de la monarquia britànica, han comunicat a diversos tabloides del Regne Unit que han decidit acabar tota relació de cooperació amb ells, tal com recull Efe avui. En una carta enviada als diaris britànics The Sun, The Mirror, The Mail i The Express, un representant dels ducs, que ara viuen a Califòrnia, als Estats Units, assenyala que han pres la decisió per la publicació d'històries "falses".

L'any passat, el net de la reina Elisabet II i Meghan Markle, exactriu nord-americana, van criticar durament els tabloides sensacionalistes per publicar històries sobre l'aparent tensa relació entre la duquessa i el seu pare, Thomas Markle. Els ducs, que es van casar el 2018 i tenen un nen de gairebé un any, Archie, han indicat que han decidit posar fi a qualsevol tipus col·laboració al considerar que hi ha "distorsió" en les històries que s'expliquen sobre ells.

El representant dels ducs afegeix que és "preocupant" que un sector "influent" de la premsa hagi publicat articles falsos i assenyala que "hi ha un cost humà real per la manera de fer d'aquest negoci, que afecta cada racó de la societat". "Els ducs de Sussex han observat que la vida de gent que ells coneixen, així com de gent desconeguda, ha quedat destrossada sense cap raó per xafarderies publicades per millorar els ingressos per publicitat", conclou el representant. Amb aquesta missiva, de la qual informa la BBC, l'equip de relacions públiques de la parella avança que no contestarà trucades d'aquests tabloides, tot i que continuarà la col·laboració amb altres mitjans.