Els prínceps saudites detinguts s'oposaven a la coronació de Bin Salman

Les detencions del germà del rei saudita Salman bin Abdulaziz, Ahmed bin Abdulaziz, de 74 anys, i de l'expríncep hereu Mohammed bin Nayef es van ordenar per evitar un complot que s'oposava a la coronació de l'actual príncep hereu, Mohammed bin Salman, segons han explicat fonts oficials a Reuters. La detenció la va dur a terme el mateix Bin Salman, que va ser escollit príncep hereu pel Consell de Lleialtat el 2017 i va desbancar Bin Nayef.

El príncep Ahmed és un dels tres crítics amb el jove príncep hereu que han continuat oposant-s'hi des de llavors i que, juntament amb Bin Nayef, s'enfronta ara a càrrecs de traïció. Amb tot, des de Riad es va informar que aquestes acusacions podrien quedar en no res. Antics membres de la família reial ja han sigut acusats d'intentar coronar el príncep Ahmed com a president del Consell de Lleialtat, cosa que podria donar-li influència en els debats familiars i clericals que portarien a nomenar nous líders saudites.

Ahmed és el principal objectiu de la repressió de Bin Salman i l'únic membre fins ara del Consell que donava suport a l'anterior línia de successió i s'oposava a la proclamació de Bin Salman com a hereu. La detenció es planteja com un esforç preventiu per assegurar l'ascens al tron del príncep Bin Salman.

El príncep hereu Mohammed ha actuat amb mà de ferro per controlar el seu poder i tenia por que els prínceps descontents es reunissin al voltant d'Ahmed i Bin Nayef com a possibles alternatives per prendre-li el tron. Alguns membres de la reialesa s'han sentit incòmodes amb l'actitud de Bin Salman a l'hora de restringir-los durament els moviments. De fet, des del 2017 els moviments de Bin Nayef, un dels detinguts, han estat extremadament controlats.

Les detencions s'han produït en un moment en què la imatge del país a l'estranger semblava recuperar-se arran del focus mediàtic per l'assassinat de Jamal Khashoggi el 2018 i les crítiques en relació amb la guerra del Iemen, segons ha declarat a Reuters un alt diplomàtic estranger a l'Aràbia Saudita.

Segons fonts de Riad, la família reial presenta les detencions com un toc d'atenció als prínceps per deixar de criticar l'hereu. Ahmed havia fet preguntes al príncep sobre diverses qüestions, com ara la seva posició respecte al pla dels Estats Units per al conflicte a Palestina.

Alguns diplomàtics occidentals coneixedors del país diuen que és improbable que hi hagi oposició a Bin Salman mentre el rei sigui viu. El rei Salman, de 84 anys, ha delegat al seu fill, de 34, la majoria de responsabilitats del govern.