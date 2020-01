Les principals aerolínies deixen de volar a la Xina pel coronavirus

Les aerolínies ja han començat a fer moviments per restringir els desplaçaments a la Xina davant el creixent brot del coronavirus detectat a Wuhan. Aquest dimecres hi ha hagut un degoteig constant de grans companyies que suspenien els seus vols cap al gegant asiàtic. Una de les primeres ha sigut la britànica British Airways, que ha anunciat que cancel·lava "amb efecte immediat" tots els seus vols des de i cap a la Xina per aquest motiu. Darrere han anat Swiss Air, Austrial Airlines, Lufthansa, KML i l'espanyola Iberia. Feia dies que s'esperava que això passés, però no ha sigut fins aquest dimecres que s'ha fet el pas.

L'aerolínia espanyola ha detallat en un comunicat que la seva suspensió comença a partir d'aquest divendres, dia en què tenia programat el seu pròxim vol amb sortida des de Madrid, i la mesura es prolongarà durant, almenys, tot el mes de febrer. "Als clients amb bitllets emesos per volar en aquesta ruta se'ls hi ofereix un reemborsament o un canvi de data", ha afegit en el comunicat.

El coronavirus de Wuhan ja supera el nombre d'infectats per la SARS a la Xina

Les grans companyies nord-americanes també han anunciat restriccions. En el cas d'American Airlines i United Airlines han limitat els seus serveis des de i cap a la Xina, però només n'han suspès una part. Les dues empreses, però, al·leguen que la mesura respon, sobretot, a la caiguda de la demanda per a les rutes afectades.

I és que el govern dels Estats Units està estudiant la possibilitat d'imposar una prohibició temporal generalitzada a tots els vols des de i cap a la Xina després que es confirmés la detecció de cinc casos del nou virus al país nord-americà entre persones que havien viatjat recentment a Wuhan.

Reducció dels serveis

Mentrestant, l'aerolínia Cathay Pacific, amb bandera de Hong Kong, ha optat per una reducció progressiva dels seus vols a la Xina, deixant a més de prestar alguns serveis a bord com tovalloles calentes, mantes o revistes. També ha modificat l'oferta d'àpats: ara només es distribueix menjar en safata als passatgers de primera classe, mentre que els passatgers de classe turista els reben en una bossa de plàstic d'un sol ús.

Moltes altres companyies aèries, com Air France –que de moment manté 23 connexions setmanals amb la Xina, després de la suspensió de les que tenia amb Wuhan–, permeten als seus passatgers demanar el reemborsament o posposar la data del seu viatge sense cost suplementari.

Paral·lelament, les agències de viatges també estan flexibilitzant els contractes en matèria de canvis i cancel·lacions i directament recomanen als turistes no viatjar a la Xina.

La crisi del coronavirus ha provocat fins ara 162 morts a la Xina, on hi ha més de 6.000 afectats, i tothom té present que la malaltia ja ha saltat als Estats Units, a Europa, a Austràlia, al golf Pèrsic i a nombrosos països asiàtics.