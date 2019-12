260x366 El duc d'Edimburg, ingressat per una malaltia preexistent / EFE El duc d'Edimburg, ingressat per una malaltia preexistent / EFE

El duc d'Edimburg ha estat ingressat avui a l'Hospital King Edward VII de Londres per tractar-se d'una afecció que ja patia, de manera que es tracta d'un ingrés planificat, segons ha informat el Palau de Buckingham. Des de la residència de la reina Elisabet II i el seu marit es va precisar, en un comunicat, que el duc passarà uns dies al centre hospitalari per prevenció, segons consell mèdic.

"El duc d'Edimburg ha viatjat aquest matí des Norfolk a l'Hospital King Edward VII de Londres per observació i tractament en relació amb una afecció preexistent. L'ingrés és una mesura de precaució, per consell del doctor", assenyala la nota, que afegeix que el trasllat no es va efectuar en ambulància. L'anunci es va produir després que la monarca arribés a la finca de Sandringham, al comtat de Norfolk, després de presidir l'obertura de Parlament britànic aquest dijous.

Abans de l'ingrés, el duc Felip, de 98 anys, es trobava en aquesta residència anglesa, on passa gran part del seu temps des que es va retirar de la vida pública l'agost del 2017. Encara que segueix sent patró, president o membre de més de 780 organitzacions, a les quals continua estant "associat", ja no hi té un paper actiu.

Des de la seva retirada, ha aparegut en públic al costat de la sobirana i altres membres de la família reial en esdeveniments i serveis religiosos. L'últim, el maig passat, quan va assistir al casament de Gabriella Windsor, filla dels ducs de Kent. Felip Mountbatten, duc d'Edimburg, comte de Merioneth i baró de Greenwich és el consort més longeu en la història de la monarquia britànica. Va contreure matrimoni el 20 de novembre del 1947 amb la reina d'Anglaterra, que cinc anys després va accedir al tron i va esdevenir sobirana britànica i cap d'estat de 17 països de la Commonwealth.