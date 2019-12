Un professor de la Universitat Americana de Beirut, nou primer ministre del Líban

Després de més de dos mesos de manifestacions i setmanes de retard per triar un nou primer ministre, les consultes d'aquest dijous han accelerat el procés, motivat per la violència dels últims dies: Hassan Diab, exministre d'Educació i vicepresident de la Universitat Americana de Beirut (UAB), ha aconseguit el suport necessari per convertir-se en el nou premier libanès.

Així ho ha anunciat aquest dijous el president del Líban, Michel Aoun, després que la candidatura de Diab hagi rebut 69 vots a favor i el vistiplau del moviment xiïta Hezbol·lah. Malgrat això, el seu nomenament no servirà per sortir de la crisi política, ja que ha provocat un nou cisma entre els blocs polítics del país, després de la sortida del nou govern del moviment Futur, de l'ex primer ministre Saad Hariri. En un país d'equilibris sectaris no és, precisament, un bon senyal.

El vicepresident de la UAB ha sortit a l'arena per demanar als libanesos "una oportunitat", i ha promès mesures per "frenar el col·lapse econòmic i tornar la confiança" a la població. "No tornarem a la situació d'abans del 17 d'octubre [en referència al dia que van esclatar les protestes]. El que esteu demanant em representa a mi i a tots els libanesos que volen crear un estat de dret i de justícia", ha afirmat Diab, en un discurs preparat des del palau presidencial de Baabda.

Malgrat això, el seu nomenament tampoc ha fet callar el carrer: els manifestants han sortit a protestar aquest dijous al cuirassat centre de Beirut per mostrar el seu rebuig. La violència i la repressió policial dels últims dies han portat les autoritats a literalment blindar el centre de la capital libanesa, especialment la zona que du al Parlament: han aixecat blocs de formigó per impedir que s'hi concentrin els manifestants.

"Diab és un polític tecnòcrata, però pro Baixar [al-Assad, el president siri] i pro iranià", ha comentat a l'ARA Ziad Majlul, que aquest dijous també ha sortit al carrer a protestar. "No crec que pugui formar un govern", ha lamentat Sahar, un altre manifestant. Encara que el primer ministre designat sigui professor universitari, també forma part de l'elit política de la qual els manifestants tant es queixen.

A les xarxes socials de seguida han circulat comentaris i crítiques sobre l'època de Diab com a professor d'enginyeria a la UAB. Un exalumne ha escrit a Twitter: "Era el meu professor a la UAB. Acostumava a fer que els estudiants treballessin en projectes d'enginyeria i després els publicava amb el seu nom. Deia als alumnes que no tenien dret a publicar directament perquè només eren estudiants".

Que el nou primer ministre libanès formés part en el passat d'un govern liderat per Hezbol·lah i els seus socis (entre el 2011 i el 2014) no és el que esperava la comunitat internacional, especialment els Estats Units i Europa. Precisament, mentre se celebrava la consulta a Beirut per triar un nou primer ministre, a Berlín el Bundestag votava a favor de prohibir les activitats d'Hezbol·lah a Alemanya. Per la seva banda, Washington considera Hezbol·lah una organització terrorista, i en els últims mesos ha augmentat les sancions contra els membres d'aquesta organització i dels que en faciliten el finançament.