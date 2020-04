El cap de Protecció Civil d'Itàlia diu que el confinament s'ha d'allargar com a mínim fins al 16 de maig

El cap de la Protecció Civil italiana, Angelo Borrelli, creu que el confinament durarà almenys fins al 2 de maig i que la represa gradual de les activitats podria allargar-se fins al 16 –de moment, el govern l'ha allargat fins al 13 d'abril–. Borrelli ha dit en una entrevista a la ràdio RAI1 que els italians encara hauran de quedar-se a casa "moltes setmanes" i que el coronavirus "canviarà l’enfocament dels contactes humans i interpersonals": "Haurem de mantenir la distància durant un cert temps". Al país hi ha més de 115.000 infectats per covid-19 i gairebé 14.000 persones hi han mort.

Sobre la represa de les activitats, considera que s’han d’aplicar mesures fermes, perquè la possibilitat que el virus torni no està descartada. Ha assegurat que caldrà mantenir un "comportament extremadament rigorós".

El primer ministre, Giuseppe Conte, s'havia referit a l'arrencada de la "fase dos", en què gradualment es permetrà una represa de les activitats, i Borrelli ha deixat clar que això no pot passar abans del 16 de maig, i ha posat com a exemple la introducció de noves mesures a la Xina. El decret de confinament i tancament de les activitats no essencials a Itàlia està en vigor fins al 13 d'abril, quan s'acaba la Setmana Santa.

Sobre la controvertida hora a l'aire lliure per a les criatures, el responsable de Protecció Civil ha assegurat que "cal anar amb compte i quedar-se a casa".