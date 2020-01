Puigdemont i Comín cobraran quasi 70.000 euros en salaris endarrerits del Parlament Europeu

L’arribada al Parlament Europeu ha sigut una bona notícia per a Carles Puigdemont i Toni Comín. També en l’àmbit econòmic. Segons la informació que avança El País i ha confirmat l’ARA amb fonts del Parlament Europeu, l’Eurocambra ingressarà als dos polítics els salaris i les assignacions endarrerides des del 2 de juliol, dia de la sessió inaugural de la legislatura.

La suma ascendeix a 68.322€ per a cada un d’ells. Un eurodiputat cobra 6.825€ nets al mes, quantitat a la qual se li ha d’afegir un assignació general mensual de 4.563€. Aquesta última suma està destinada a cobrir les despeses derivades de les activitats parlamentàries dels diputats, com ara el lloguer d’oficines i despeses de gestió, les activitats de representació o l’organització de conferències i exposicions.

Dilluns el Parlament Europeu va reconèixer en una comunicació interna que Puigdemont, Comín i Oriol Junqueras eren eurodiputats segons la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) del 19 de desembre. A més, en el mateix document, indicava que ho eren amb data del 2 de juliol.

Els tràmits formals que se segueixen cada cop que s’incorpora un nou membre a la cambra van continuar dimarts. Llavors als tres polítics catalans se’ls va assignar una bústia i una fitxa a la pàgina web del Parlament. S’espera que tant Puigdemont com Comín assisteixin a la sessió plenària que comença el dilluns 13 a Estrasburg. En el cas de Junqueras, la decisió del Tribunal Suprem sobre la seva condició d’eurodiputat serà la que marcarà si el republicà serà o no a Estrasburg.

Aquest dilluns Puigdemont i Comín van finalitzar tots els tràmits per ser eurodiputats, tal com va anunciar el seu advocat Gonzalo Boye amb una fotografia a Twitter. Per tal de poder seure el dia 13 a Estrasburg, Puigdemont i Comín van haver de renunciar a ser diputats al Parlament de Catalunya dimarts passat. Els dos càrrecs són incompatibles. Fonts del Parlament expliquen, de fet, que si finalment el Parlament Europeu paga a Comín els mesos pendents, "estudiaran" la situació.

Puigdemont, que va ser escollit diputat a les eleccions del 21-D del 2017, va renunciar al sou d'expresident perquè era incompatible amb el de la cambra catalana, que va cobrar mentre no va ser suspès pel jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena, entre el juliol del 2018 i octubre del 2019. Des de l'aleshores, l'expresident torna a cobrar del Parlament, que, com en el cas de Comín, "estudiarà" ara com actuar en cas que el Parlament Europeu els hi pagui el sou de forma retroactiva des de juny de 2019. Els diputats al Parlament de Catalunya cobren 2.921,82€ al mes, al qual s’hi afegeix un complement mensual per les dietes de 180€ i un d'anual per transport d'entre 18.500€ i 26.000€ en funció del lloc de residència.

En el cas d’Oriol Junqueras la situació és diferent. Tot i que el Parlament Europeu el considera eurodiputat, el republicà ha de fer encara els tràmits per ser-ho oficialment. De moment, Junqueras està pendent de la decisió del Tribunal Suprem, que podria arribar avui mateix. En cas que se li permeti accedir al seu escó, Junqueras haurà de fer les gestions corresponents. Un cop les finalitzi, expliquen fonts de l’Eurocambra, passarà a ser europarlamentari i tindrà el dret a rebre els salaris endarrerits. Segons informa l’ACN, si el Suprem no permet a Junqueras ser eurodiputat, ERC assegura que faran "tot el possible" per reclamar aquest sou amb retroactivitat.