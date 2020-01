La quarta màfia italiana que mata més que la Camorra

La nit del 2 de gener tres trets a boca de canó van acabar amb la vida de Roberto D'Angelo a la província de Foggia, a la Pulla, al sud d'Itàlia. La víctima, un venedor de cotxes de 53 anys amb alguns precedents per frau, era conegut com a Scipione, un sobrenom heretat del pare Vincenzo, assassinat als anys 70. L'assassinat de D'Angelo ha sigut el primer crim de l'any a Itàlia però no l'últim. En la primera setmana del 2020 es van registrar sis atemptats contra comerços i empresaris a la turística regió de Pulla, situada al taló d'Itàlia, una onada de violència que, segons les autoritats locals, té la signatura inconfusible de La Società, la quarta màfia d'Itàlia i la més cruel, que cada any es cobra més morts que la Camorra napolitana.

Fins fa uns anys es creia que Pulla, coneguda més enllà de les fronteres transalpines per les seves platges espectaculars i la seva exquisida gastronomia, estava controlada per la Sacra Corona Unita. L'últim informe de la Direcció Investigativa Antimafia (DIA) certifica, en canvi, l'existència de diverses organitzacions criminals que s'han repartit el territori i han destronat l'anterior.

Una és la que hi ha a la zona de Cerignola i està especialitzada en atracaments a furgons blindats. Una altra és la màfia ubicada a Gargano, que es finança amb l'extorsió als comerciants de la zona. I finalment hi ha La Società, que opera entre Foggia i San Severo. Gràcies a la seva associació amb la màfia albanesa i al monopoli en el tràfic de drogues i la usura, aquesta última s'ha convertit en la més violenta de les màfies italianes, fins al punt que arriba a disparar a la cara de les seves víctimes per desfigurar-los el rostre i col·loca bombes als que no tornen un préstec o es neguen a pagar el pizzo, com es coneix en italià una mena d'impost revolucionari.

La Società va sorgir el 1979 quan un capo de la Camorra, Raffaele Cutolo, es va reunir amb criminals de la Pulla per proposar-los col·laborar i permetre l'expansió de la màfia napolitana al seu territori. L'acord no va arribar a tancar-se, però va donar la idea als criminals de la Pulla de crear la seva pròpia xarxa criminal, que es caracteritza per un vincle indestructible entre família i màfia, i una violència que recorda els pitjors anys de la siciliana Cosa Nostra. Tot i que s'han detectat alguns comportaments individuals a la 'Ndrangheta calabresa, pràcticament una multinacional del crim que controla el tràfic de cocaïna a Europa, en aquesta organització no hi ha juraments ni baptisme. No hi ha rituals d'iniciació: la família biològica i la mafiosa és la mateixa. I això explica, segons els experts, l'absència de col·laboradors de justícia o penedits entre les seves files.

La DIA calcula que almenys 20 clans diferents operen a la Pulla, un territori tradicionalment agrícola que, tot i tenir més d'un 21% d'atur, està experimentant un repunt econòmic gràcies a l'auge del turisme a la regió, que atrau famosos i multimilionaris d'arreu del món com ara la cantant Madonna o la família Obama. Però al darrere de les platges paradisíaques s'hi amaga una xarxa criminal considerada responsable d'uns 300 assassinats en les últimes tres dècades.

La seva expansió s'ha vist afavorida per la por, l' omertà i la falta d'una fascinació gairebé mística que sí que tenen les altres màfies italianes. Tot plegat li ha permès mantenir-se allunyada del focus mediàtic, explica a l'ARA Piernicola Silvis, excap de la policia de Foggia reconvertit en escriptor. "La quarta màfia d'Itàlia no té el mateix folklore ni glamur. No ha donat origen a mites cinematogràfics com Vito Corleone ni ha fet que ningú escrigui novel·les com Gomorra. Aquí només hi ha assassins. Però si no en parlem és com si no existís. I no es pot lluitar contra una cosa que no existeix", assegura. Segons Silvis, el 80% dels comerciants de la zona paguen les extorsions però ningú denuncia. "I això està ofegant econòmicament la província i els seus habitants", conclou.

Malgrat això, el silenci sembla que es comença a trencar. Aquest divendres prop de 8.000 persones han desfilat pel centre de Foggia convocats per Libera, la principal associació italiana antimàfia que dirigeix el sacerdot Luigi Ciotti. "Davant la violència mafiosa hem de prendre partit, anomenar-la pel seu nom i no mirar cap a una altra banda", ha afirmat el religiós, que viu sota protecció policial des del 2014. "El mal no és només responsabilitat de qui el comet, sinó també d'aquells que no fan res per contrarestar-lo", conclou.