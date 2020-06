Què és l'Antifa, el moviment que Trump vol declarar terrorista?

Donald Trump ha posat el moviment antifeixista, conegut amb l'abreviatura Antifa, al centre del debat amb l'anunci que vol que s' inclogui a la llista d'organitzacions "terroristes", tot i que els dubtes augmenten perquè ni és una organització, ni té un lideratge clar i, a més, els Estats Units no tenen una llei de terrorisme interior. S'ha afanyat a ajudar-lo el fiscal general, William Barr, que ha assegurat en un comunicat que la violència serà tractada com a "terrorisme domèstic" i que per identificar els seus responsables s'ha activat el grup de treball sobre terrorisme de l'FBI.

1. Què és l'Antifa?

Etimològicament és la contracció de l'antifeixisme que es popularitza a partir de mitjans dels 40. Políticament són els hereus dels moviments antinazis europeus dels anys 20 i 30 del segle passat.

2. Quina història té el moviment als EUA?

El moviment Antifa modern sorgeix a partir dels 80, en l'època del liberalisme de Ronald Reagan. En aquell moment les accions se centraven a contrarestar els skinheads i punks neonazis i a poc a poc es va anar diluint fins a convertir-se en un moviment residual. El renaixement va arribar a partir de l'elecció de Donald Trump, el 2016, perquè tot i que l'empresari novaiorquès es presentava a la presidència com un antisistema, el veien com el representant del capitalisme salvatge establert i del moviment ultra alt-right, una ideologia basada en el supremacisme blanc.

3. Quina estructura tenen?

No hi ha una organització vertical amb lideratges marcats sinó que segueix el model d'un moviment format per un nombre indeterminat i desconegut de membres, que formen comitès locals autònoms i independents els uns dels altres. Mark Bray, professor d'història i autor d' Antifa: The Anti-Fascist Handbook, responia de manera irònica però molt gràfica a la petició de Trump: "Per explicar-ho una mica: és com acusar un ornitòleg de ser membre d'una organització. Sí, hi ha organitzacions d'ornitòlegs com hi ha organitzacions antifeixistes, però ni un ornitòleg ni un antifeixista són organitzacions".

To explain a little: it’s like calling bird-watching an organization. Yes, there are bird-watching organizations as there are Antifa organizations but neither bird-watching nor antifa is an organization. — Mark Bray (@Mark__Bray) May 31, 2020

4. Què els mou?

Són activistes d'ultraesquerra, contraris a l'extrema dreta en el sentit més pur de la paraula. Les seves actuacions denuncien els comportaments feixistes i discriminatoris a tots els nivells: homofòbia, racisme, xenofòbia, masclisme... Són lluites compartides amb altres moviments i organitzacions d'esquerres, com l'okupa i Black Lives Matter [La vida dels negres compta], que denuncia la discriminació que pateix la minoria afroamericana i en especial les actuacions policials contra els seus membres, que tenen moltes més possibilitats de ser detinguts o fins i tot agredits.

651x366 Un cartell que diu "Després de la plaga, arriben els disturbis", en un carrer de Santa Monica, a Califòrnia / WARRICK PAGE / GETTY Un cartell que diu "Després de la plaga, arriben els disturbis", en un carrer de Santa Monica, a Califòrnia / WARRICK PAGE / GETTY

Les seves lluites se centren en la defensa de la igualtat, els drets dels migrants i de les dones a decidir sobre el seu propi cos o la llibertat sexual, qüestions que una part de la societat nord-americana qüestiona i que s'han de dirimir en instàncies judicials.

5. Quines tàctiques fan servir?

Com que no és una única organització, les tàctiques van per barris. L'aparició de les xarxes ha fet que molts activistes denunciïn públicament els ultres i neonazis però, en la vida no virtual, els comitès locals s'involucren i integren en col·lectius que treballen a favor de la comunitat. La violència és entesa com una forma d'autodefensa de la violència i intimidació que exerceixen els grups ultres, com per exemple en les recents manifestacions contra el confinament per la pandèmia, en què els que protestaven portaven armes fins i tot al Capitoli.