La guia per seguir la investidura de Joe Biden

El món mira cap als Estats Units en la vigília d’una investidura històrica, marcada per les excepcionalitats. Joe Biden, Kamala Harris i la seva administració encetaran una nova etapa en la democràcia moderna més antiga del món. Washington extrema les mesures de seguretat davant els perills que planen sobre la presa de possessió: el coronavirus i els seguidors més radicals de Donald Trump. A més, per primera vegada des del 1869, l’actual president no farà acte de presència per exemplificar el traspàs de poder, entossudit en la seva teoria de frau electoral. Donald Trump és el desè cap d’estat a no ser reelegit, el primer a no aconseguir un segon mandat des del 1992, quan George H.W. Bush va perdre davant el demòcrata Bill Clinton. D’altra banda, l’atenció també se centrarà en Harris, que serà la primera dona a ocupar la vicepresidència dels EUA.

A continuació, una guia ràpida per seguir la presa de possessió:

On i quan serà la cerimònia?

Aquest dimecres 20 de gener, a les 12 h (hora dels Estats Units –les sis de la tarda a Catalunya–), Biden i Harris faran el jurament a l’exterior del Capitoli, el mateix lloc on es van congregar els assaltants d’ultradreta el passat 6 de gener. Biden ha volgut seguir la tradició de fer-lo a l’aire lliure, iniciada el 1865 per Andrew Jackson, i ha declinat la proposta del seu equip de traslladar l’acte a l’interior del Capitoli. La cerimònia tindrà lloc a les escalinates de l’edifici, amb vistes al National Mall, des d’on tradicionalment centenars de milers de persones segueixen la investidura. Aquest any la presència de públic no ha sigut possible.

Com condiciona el covid-19?

Quan l'últim president demòcrata, Barack Obama, va ser escollit en el seu primer mandat el 2009, al voltant de dos milions de persones es van reunir a l’esplanada del National Mall. En aquesta ocasió, però, la imatge serà molt diferent: s’ha tancat l’accés dels vianants a l’esplanada. Unes 200 persones, assegudes a l’escenari i respectant la distància de seguretat, seran testimonis de la presa de possessió. Tots ells hauran d’haver donat negatiu en el test de coronavirus i portaran mascareta. Per la seva banda, Biden ja va avisar al juny que si guanyava es trauria la mascareta per fer el jurament.

Mentre els EUA s’apropen a les 400.000 defuncions per coronavirus, les autoritats han demanat a la població que es quedi a casa i eviti aglomeracions. S’han ampliat les restriccions de mobilitat a l’àrea que comprèn el Capitoli i la Casa Blanca: només els residents i els treballadors essencials es podran moure per la zona verda, mentre que a la zona vermella s’ha prohibit l’entrada a tots els vehicles no autoritzats. Més d’una dotzena d’estacions de metro tancaran durant la jornada.

Com serà la seguretat?

L’acte d’investidura sempre ha gaudit d’un gran dispositiu de seguretat. L’FBI va alertar la setmana passada de possibles “protestes armades” que grups d’ultradreta estaven organitzant per xarxes socials. El Servei Secret dels Estats Units, que té com a principal atribució assegurar la protecció del president, desplegarà 25.000 tropes de la Guàrdia Nacional, el triple de les reserves utilitzades per a la investidura de Trump (8.000), i milers d’agents del Departament de Policia de Washington D.C. A més, els voltants del Capitoli han sigut protegits amb tanques i concertines, una mostra de seguretat mai vista en un acte inaugural.

Qui hi estarà present i qui no?

Els membres de la Cambra de Representants, el Senat i el Gabinet són fixes en un acte d’investidura al qual assistiran, com és tradició, els expresidents Obama, Bush i Clinton, acompanyats de les primeres dames. Però en aquesta ocasió hi haurà un protagonista per la seva absència: el president Trump abandonarà Washington al matí per dirigir-se a la seva residència de Florida, Mar-a-Lago. Ho haurà de fer abans que Biden juri el càrrec, moment en què deixarà de poder utilitzar l’Air Force One, que pertany al president dels EUA. Només tres presidents a la història han optat per no assistir a l’acte inaugural –John Adams, John Quincy Adams i Andrew Johnson– i cap d’ells en els últims 100 anys. Tanmateix, qui sí que farà acte de presència és el vicepresident Mike Pence, que serà la màxima autoritat visible de l’actual Gabinet.

En què consistirà l’acte?

La cerimònia, que serà retransmesa per les grans cadenes de televisió i les plataformes YouTube, Facebook, Twitter i Twitch, només té un requeriment formal: que el president electe reciti el jurament presidencial, que diu així: "Juro solemnement que executaré fidelment el càrrec de president dels Estats Units i, en la mesura de les meves possibilitats, preservaré, protegiré i defensaré la Constitució dels Estats Units". Una vegada hagi pronunciat aquestes paraules, Biden es convertirà en el 46è president, i Harris, que haurà jurat el càrrec abans, en la primera vicepresidenta dona de la història. Després seguirà la cerimònia, com és habitual, amb les celebracions, i finalment Biden i la seva família faran camí cap a la Casa Blanca.

Quines actuacions hi haurà?

Si alguna cosa no canvia en aquesta excepcional investidura és que alguns dels artistes més aclamats del país actuaran en directe, com és tradició. Lady Gaga, que ha donat suport al nouvingut president, cantarà l’himne nacional, i Jennifer Lopez i el cantant de música country Garth Brooks també actuaran durant la cerimònia. A més, l’actor Tom Hanks presentarà un programa d’hora i mitja a la televisió, en comptes de fer-ho al Capitoli, per respectar les recomanacions pel coronavirus. En aquest programa, que es retransmetrà a les principals cadenes del país –a excepció de Fox News, mitjà afí a Trump–, comptarà amb altres artistes com Jon Bon Jovi, Demi Lovato, Justin Timberlake o Bruce Springsteen.