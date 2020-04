Singapur confina 20.000 immigrants per un rebrot de contagis de coronavirus

Quarantena selectiva a Singapur, on el govern tanca amb clau uns 20.000 treballadors estrangers després d'haver detectat un repunt dels contagis. Ni el modèlic Singapur s'ha lliurat finalment del confinament, encara que sigui parcial, més de dos mesos després que es detectessin els primers casos de coronavirus procedents de la Xina en aquest país.

Dimecres es van diagnosticar 287 positius nous, el doble que el dia anterior. Això suposa una xifra proporcionalment altíssima que ha fet créixer els casos fins gairebé els 2.000. El brot, que ha deixat de moment sis morts, s'ha detectat entre un grup de migrants que malviuen en dormitoris compartits. Durant les pròximes dues setmanes tindran prohibit deixar els complexos, mentre que la resta dels gairebé sis milions de residents hauran de restringir les seves sortides de casa.

L'executiu no vol que la contenció i els èxits en la lluita contra la pandèmia, aplaudida per institucions i científics d'arreu del món, se'n vagi en orris, i per evitar que la infecció s'escampi ha posat en quarantena milers d'aquests treballadors, la majoria de Bangladesh i d'altres països asiàtics ocupats en la neteja i la construcció, en blocs d'edificis tancats i barrats i sense les mínimes condicions, segons han denunciat activistes pels drets humans i els mateixos migrants, que incideixen que és una mesura discriminatòria que exposa el col·lectiu al contagi.

En una mateixa habitació poden dormir una dotzena de persones, les quals han de compartir serveis com lavabos, dutxes i cuines a l'exterior dels dormitoris, cosa que tampoc els permet mantenir les distàncies socials de seguretat ni les mesures d'higiene bàsiques. "Si algú té el virus a la nostra habitació o al nostre bloc, només és qüestió de temps que ens encomanem", explica Majidul Haq, un home de Bangladesh de 25 anys, a l'agència Reuters.

Per a l'ONG Human Rights Watch, la quarantena discriminatòria fa que els complexos on conviuen milers de persones es converteixin en un "polvorí" per escampar la infecció entre el col·lectiu, i urgeix el govern a fer proves per diagnosticar malalts i deixar en llibertat els negatius abans que s'encomanin.

Singapur, però, encara es resisteix a endurir les mesures i forçar un confinament generalitzat, tot i que des d'aquesta setmana tanquen les escoles i els llocs de treball que no són essencials fins al 8 de maig. Tampoc no es permeten els actes col·lectius ni en llocs tancats ni en espais oberts, i als carrers s'aconsella mantenir una distància d'1 metre, si bé a la majoria de països és d'entre 1,5 i 2 metres. El Parlament ha aprovat una regulació de caràcter temporal que dona carta blanca al ministeri de Sanitat per implementar mesures de control i sancions econòmiques i penals a qui se les salti.

La contenció del coronavirus a Singapur era fins ara una història d'èxit, sense haver caigut en les mesures draconianes que a poc a poc han anat imposant els governs a mesura que s'ha escampat la infecció. El mètode Singapur s'ha centrat en la prevenció des del primer dia que la Xina va confinar la ciutat de Wuhan.

Era finals de gener, i es va començar a controlar la temperatura dels viatgers que arribaven a l'illa per després vetar els que procedien de les regions més colpejades pel brot. Sense restriccions de moviments per a la població, s'ha seguit l'estratègia de la detecció precoç dels casos per aïllar-los i rastrejar-ne els contactes. Des del principi hi ha hagut facilitat per accedir a fer proves d'acid nucleic, que en tres hores donen un diagnòstic ràpid i van ajudar a filtrar portadors del coronavirus a les fronteres marítimes i aèries i a posar en quarantena els positius.

Els diagnosticats amb covid-19 han estat en observació a casa seva, monotoritzats perquè no caiguessin en la temptació de sortir als carrers, i les autoritats sanitàries han ordenat que tothom vagi amb mascareta.