La recuperació econòmica de Biden

Joe Biden es va presentar a la presidència amb el pedigrí de ser un candidat capaç d’aconseguir consensos entre demòcrates i republicans. Ahir el president electe va anar un pas més enllà i va celebrar haver sigut capaç de reunir a la mateixa taula empresaris i sindicats, una reunió -virtual, això sí- que va encapçalar just abans de comparèixer davant els mitjans.

Durant el seu discurs, Biden va semblar fins i tot meravellat pel fet que líders sindicals i empresaris de General Motors i Microsoft parlessin i arribessin, com a mínim, a coincidir en el fet que, perquè l’economia torni a funcionar, “necessitem tenir el virus sota control”. Un missatge diametralment oposat al de la Casa Blanca de Donald Trump, que insisteix en la tornada a la normalitat laboral mentre el virus segueix campant lliurement pels Estats Units. “Ens encaminem cap a un hivern molt fosc”, va advertir el demòcrata. “Les coses es posaran molt més negres abans de millorar”, va afegir, conscient de les xifres rècord dels últims dies al país. I si, a més, Trump es nega a col·laborar amb ell per gestionar la pandèmia durant el procés de transició, Biden ja va predir que “podria morir més gent”.

Sense concretar més detalls sobre què es va discutir durant la reunió prèvia, Joe Biden va donar algunes pinzellades del seu futur pla econòmic. “Tots estem d’acord en els objectius comuns, [encara que] tenim perspectives lleugerament diferents”, va advertir. La recuperació del pes sindical, cada vegada més delmat als Estats Units, va ser un dels missatges econòmics recurrents del demòcrata durant la seva campanya. Biden va insistir ahir a la nit en la necessitat de reforçar els sindicats, als quals es va comprometre a convidar, al costat d’organitzacions mediambientals, a cada negociació de tractats comercials.

El demòcrata va anunciar també la creació de “milions de llocs de treball ben pagats” i l’aprovació de la pujada del salari mínim a 15 dòlars l’hora a nivell federal. “Respectarem la dignitat de la feina i empoderarem la veu dels treballadors”, va subratllar, abans de prometre que la seva administració no treballarà amb companyies “que no fabriquin els seus productes aquí”. La seva particular America first. I és que Biden heretarà una economia que s’ha mostrat més resilient a la crisi del que molts experts havien anticipat amb la irrupció de la pandèmia, però en què milions de nord-americans segueixen depenent de l’atur. Amb el Congrés incapaç d’arribar a un acord des que al juliol es van esgotar les ajudes extraordinàries a petites i mitjanes empreses, així com el complement del govern federal a les ajudes a la desocupació que gestionen els estats, Biden va insistir ahir en la necessitat que a Washington es posin d’acord immediatament.

Sense ajudes, el deteriorament de la situació pot fer més difícil el treball de recuperació econòmica de la seva administració. El president electe va alertar que si no hi ha diners extra per als estats, treballadors essencials com policies o bombers podrien anar al carrer.

Retirada de tropes

Mentre Joe Biden i Kamala Harris segueixen desglossant els seus plans de govern, el president sortint, Trump, prem l’accelerador per intentar acostar-se a l’acompliment d’algunes de les seves promeses durant la campanya del 2016. Segons diversos mitjans nord-americans, la Casa Blanca ha ordenat al Pentàgon que al gener retiri la meitat de les tropes que manté desplaçades a l’Afganistan, a més d’una reducció de 500 efectius a l’Iraq. Tant en un país com en l’altre quedarien sobre el terreny uns 2.500 soldats. En cas que es materialitzés la decisió -que la cúpula militar considera prematura- quedaria igualment per sota de la promesa del republicà de retirar-se completament de l’Afganistan.

I mentrestant Trump continua atacant el resultat electoral i negant la victòria de Biden. Ahir no només va tornar a escriure a Twitter que ha guanyat les eleccions del 3 de novembre, sinó que va dedicar part de la jornada a difondre informacions sobre un presumpte frau que el seu equip d’advocats és incapaç de provar davant els jutges. Tot i que la majoria del Partit Republicà dona suport a la rebequeria del president, ahir el seu assessor de Seguretat Nacional, Robert O’Brien, va afirmar que hi haurà una “transició professional” entre administracions. “Pot ser que tinguem desacords en polítiques, però si es determina que el ticket Biden-Harris és el guanyador, i sembla ara mateix que serà així, tindrem una transició professional”. Al tancament d’aquesta edició, O’Brien mantenia el seu càrrec.