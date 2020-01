Es registra la primera mort pel coronavirus a Pequín

Les autoritats de Pequín han confirmat aquest dilluns la primera defunció pel coronavirus a la capital, amb 21 milions d'habitants, cosa que podria suposar un punt d'inflexió de l'epidèmia. Es tracta d'un pacient de 50 anys que va viatjar a la ciutat de Wuhan, l'origen del focus del brot, el passat 8 de gener i va començar a tenir febre una setmana més tard. Però no va ser diagnosticat amb la malaltia fins dimecres de la setmana passada. Ha mort a causa d'una parada respiratòria. L’Organització Mundial de la Salut (OMS), mentrestant, ha incrementat de “moderat” a “alt” el risc global per la malaltia. Malgrat això, l’organització es resisteix a declarar l’emergència internacional.

L'alcalde de Wuhan, Zhou Xianwang, ha reconegut en una entrevista a la televisió que l'ajuntament ha fet una nefasta gestió de la situació de crisi i ha posat el seu càrrec a disposició. Per la seva banda, el govern xinès, desbordat, ha prolongat tres dies les vacances per celebrar l'Any Nou lunar –una mesura totalment extraordinària– amb l'objectiu d'evitar el desplaçament de la població i el retorn dels treballadors a la feina, cosa que podria agreujar encara més el brot. La xifra d'afectats no deixa d'augmentar: ja s'han registrat 81 morts i hi ha 2.821 casos confirmats. No obstant això, són xifres molt conservadores: acadèmics de la Universitat de Hong Kong, per exemple, estimen que el nombre de casos a Wuhan superaria els 43.000. Diversos països, entre ells Espanya, estan fent gestions per evacuar els seus ciutadans d'aquesta ciutat.

Oficialment les vacances de l'Any Nou lunar acaben aquest dijous, però el govern xinès les ha ampliat fins a diumenge. Amb la decisió intenta guanyar temps per controlar l'epidèmia i reduir el risc de contagi. A Xangai les autoritats han anat fins i tot més lluny i obliguen les empreses a no obrir fins al 10 de febrer. Però en algun moment s'haurà de gestionar el retorn de milions de xinesos al seu lloc de residència i de treball. Una operació que posarà de nou a prova les autoritats. És una “operació retorn” que normalment es fa escalonada i que ara ha quedat suspesa per les mesures de quarantena que han clausurat moltes connexions de transport.

Visita del primer ministre xinès

Des que dissabte el president xinès, Xi Jinping, va assegurar que es farà tot el necessari per contenir la malaltia i que l'operació es dirigirà directament des del Comitè Permanent del Politburó, s'han multiplicat els gestos en aquest sentit. El primer ministre, Li Keqiang, ha viatjat aquest dilluns fins a Wuhan amb l'objectiu de supervisar la lluita contra la malaltia. És el primer alt dirigent que visita la zona des que va començar el brot al desembre. Els mitjans de comunicació han mostrat Li vestit amb bata protectora blava i mascareta visitant hospitals i parlant amb el personal sanitari i els malalts.

La imatge que es vol transmetre és que el govern central agafa les regnes de la situació a Wuhan, davant les crítiques que han rebut les autoritats locals per la mala gestió de la crisi. Malgrat que les xarxes socials xineses estan censurades, a Weibo –l'equivalent xinès a Twitter i Facebook– molts usuaris han criticat la incapacitat de les autoritats de Wuhan per controlar a temps l'expansió del coronavirus.

L'alcalde de la ciutat, Zhou Xianwang, ha reconegut en una entrevista a la televisió estatal que la gestió de la crisi no ha sigut bona i ha assegurat que ell i el cap local del Partit Comunista estan disposats a assumir la seva responsabilitat. Una manera d'acatar la seva més que segura substitució. Una versió moderna de l’autocrítica tradicional en el règim comunista.

Zhou havia admès que uns 5 milions de residents van abandonar la ciutat abans d'aïllar-la. Tot un risc per a l'expansió de l'epidèmia, sobretot ara que se sap que el virus es pot transmetre abans de l'aparició dels primers símptomes de la malaltia. D'aquestes persones que van marxar, uns quatre mil han viatjat a l'estranger. Tailàndia, el Japó, Singapur i Hong Kong han estat les principals destinacions. Això explicaria que també s'hagin detectat casos de coronavirus en tots aquests llocs.

La Comissió Nacional de Salut també ha aprovat una partida d'ajuda d'11.800 milions. Es treballa per enviar material mèdic i personal als hospitals que s'han quedat sense existències a causa de l'allau de pacients. Un miler de metges militars aniran a Wuhan per fer costat al personal sanitari civil, i s'estan construint dos nous hospitals a la ciutat en un temps rècord amb l'objectiu d'ampliar el nombre de llits. El primer ministre també ha promès que 2.000 infermeres es traslladaran al focus de l'epidèmia en els pròxims dies.

Pequín ha advertit que el control de la malaltia a les zones rurals és més difícil, perquè hi ha menys informació i consciència del risc de contagi, i ha demanat als quadres locals del Partit Comunista que facin un treball de prevenció. Mentrestant, el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha arribat a Pequín per avaluar la situació amb el govern xinès i els experts.