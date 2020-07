Els viatgers de la UE hauran de fer una sol·licitud prèvia per entrar al Regne Unit de després del Brexit

El Regne Unit posarà en pràctica un estricte sistema per restringir la immigració després del Brexit que limitarà l'entrada de treballadors europeus poc qualificats o amb escassos coneixements d'anglès i permetrà expulsar els que siguin condemnats a penes de presó superiors a un any.

La ministra de l'Interior, Priti Patel, ha presentat aquest dilluns davant del Parlament britànic un document de 130 pàgines en què es recullen els requisits que hauran de complir els que arribin al Regne Unit a partir de l'1 de gener del 2021, en un procés que es completarà el 2025. Els viatgers procedents de països de la UE hauran de demanar un permís previ, a l'estil de l'ESTA dels Estats Units, abans d'iniciar el viatge. No es tracta de cap visat, han subratllat les autoritats britàniques, sinó que serà una petició que ajudarà els funcionaris a disposar amb anterioritat de les dades del visitant i, per tant, serà més fàcil el pas per la duana i els controls d'immigració.

Sistema de punts

L'executiu del conservador Boris Johnson ha dissenyat un pla en què els que vulguin viure i treballar al Regne Unit han de guanyar 70 punts, que s'atorgaran per comptar amb una oferta de treball d'un ocupador certificat, tenir un nivell acreditat d'anglès i guanyar més de 25.600 lliures (28.400 euros) anuals.

Els sol·licitants que optin a llocs de treball que tinguin dificultats per ser coberts amb personal autòcton, com la infermeria o l'enginyeria civil, podran obtenir punts extra, però en queden fora, per exemple, els treballadors de les cures personals, que treballen en serveis de residències o en cases particulars.

D'acord amb el nou sistema, qualsevol persona que hagi sigut sentenciada a un any o més de presó tindrà l'entrada vetada i, en cas de residir ja al Regne Unit, "ha de ser considerada per a deportació". Però fins i tot es podria expulsar algú encara que la seva condemna fos inferior als dotze mesos si es considera que l'individu és un perill per a la seguretat ciutadana.