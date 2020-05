Alemanya reobre restaurants, gimnasos i apartaments turístics

La decisió de Merkel que l a responsabilitat del desconfinament quedi totalment en mans dels lands té com a resultat una reobertura del país a diferents velocitats, amb regions que han accelerat perquè la vida quotidiana dels ciutadans comenci a entrar en la normalitat. Malgrat els temors per un possible rebrot –l'índex de reproducció de la malaltia ha tornat a pujar per sobre d'1–, els estats federats segueixen amb els seus plans de desconfinament, que en alguns casos permeten un tímid retorn del turisme o fer activitats com anar al gimnàs.

Restaurants, bars i pubs

Estats com el Rin del Nord-Westfàlia, la Baixa Saxònia o Mecklemburgo-Pomerània Occidental han donat llum verda al retorn a l’activitat de restaurants, cafeteries i pubs, que reobren acceptant clients tant en sales interiors com en terrasses. Els aforaments estan limitats i s'han de seguir estrictes mesures d'higiene i de distància de seguretat. En molts casos es demana als clients que deixin les seves dades de contacte per si hi hagués un contagi i fos necessari rastrejar la cadena d'infecció.

Allotjaments turístics

A partir d'aquesta setmana l'estat de la Baixa Saxònia permet alguns viatges turístics i això implica que es poden fer vacances en cases i apartaments turístics, així com en càmpings, caravanes o vaixells. Aquesta represa del turisme, però, té condicions: l'ocupació està limitada al 50% de l'aforament i han de passar set dies entre estada i estada. En canvi, els hotels no podran reobrir fins al 25 de maig.

Botigues

Si fins ara l'obertura de comerços a la majoria d'estats federals només estava autoritzada als establiments amb una superfícies de menys de 800 metres quadrats, ara aquesta limitació desapareix. Els comerços tenen limitat el nombre de clients que podran entrar alhora a dins els establiments i s'haurà de mantenir una distància mínima d'un metre i mig.

Gimnasos

Entre les mesures de relaxament posades en pràctica per l'estat del Rin del Nord-Westfàlia, el més poblat d'Alemanya, hi ha l'obertura dels gimnasos. A ciutats com Colònia aquest dilluns ja s'ha pogut veure gent entrenant als gimnasos lluint mascareta.

Escoles

El retorn a les escoles s'està fent de forma molt gradual i lenta. En la majoria dels casos, els alumnes van a classe per torns i això implica que alguns dies de la setmana segueixen estudiant des de casa. El retorn a les escoles, però, no és homogeni a tot el territori alemany i cada estat establirà els seus terminis. En el cas de Berlín, per exemple, està previst que a partir del 29 de maig tots els estudiants tinguin accés a un nombre reduït d'hores presencials.

Museus, sales d'exposicions i zoològics

Molts estats, com per exemple Renània-Palatinat o Baviera, han reobert les portes d'establiments culturals com ara museus i sales d'exposició, amb el requisit previ que els visitants portin mascareta i guardin la distància. A més, els museus hauran de proporcionar gel desinfectant. Es demana, a més, que els visitants comprin les entrades per avançat a través d'internet ja que només es deixa entrar un nombre limitat de persones.

Residències de persones grans

A Saxònia-Anhalt s'han autoritzat les visites a residències per a persones grans, però els residents només poden rebre un visitant al dia i durant una hora. A més, per tal de minimitzar els riscos d'infecció, els visitants hauran d'utilitzar mascareta de protecció, que serà proporcionada pels centres.