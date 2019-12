Alarma a Israel per l'augment de l'antisemitisme a Occident

L'antisemitisme està repuntant a Occident com no passava des de la Segona Guerra Mundial, segons el president francès, Emmanuel Macron. Només a França els atacs antisemites han crescut un 74% respecte a l'any passat, segons un estudi del Kantor Center de la Universitat de Tel-Aviv. Als Estats Units s'han registrat 785 incidents d'aquesta mena durant els sis primers mesos del 2019, adverteix la Lliga Antidifamació. De fet, l'última setmana hi ha hagut vuit atacs i atemptats antisemites només a l'àrea de Nova York, la ciutat jueva per excel·lència dels Estats Units, i altres atacs similars en diversos països d'Europa, com el Regne Unit, França i Alemanya.

La premsa hebrea es fa ressò de qualsevol incidència, per petita que sigui, una circumstància que contribueix a la creixent preocupació per aquest fenomen. Aquest cap de setmana el líder del partit Yisrael Beitenu, Avigdor Lieberman, deia que l'única manera que els jueus occidentals tenen per combatre l'antisemitisme és emigrar a Israel, una crida que periòdicament fan líders israelians de tota mena.

De fet, després de cada atac, també els polítics occidentals responen amb declaracions condemnatòries, les víctimes són hospitalitzades o enterrades i un nombre cada vegada més nombrós d'organitzacions jueves d'arreu del món repeteixen les declaracions que han esdevingut típiques en aquests casos. I així fins que tot torna a repetir-se.

651x366 Macron, tocat amb la quipà, visitant el cementiri on han aparegut tombes pintades amb símbols nazis, a prop d'Estrasburg / FREDERICK FLORIN / REUTERS Macron, tocat amb la quipà, visitant el cementiri on han aparegut tombes pintades amb símbols nazis, a prop d'Estrasburg / FREDERICK FLORIN / REUTERS

S'acostuma a dir que l'antisemitisme és inacceptable i que les autoritats han de garantir la seguretat dels jueus i de les seves institucions. I és cert que les autoritats dels Estats Units, del Regne Unit o d'Alemanya reforcen la seguretat de les institucions jueves que hi ha al seu territori, però amb això no n'hi ha prou per aturar els atacs i els atemptats.

El diari hebreu Makor Rishon, que aquest cap de setmana deia que hi ha "molts òrgans que s'ocupen de l'antisemitisme a Israel i al món", opina que falta una direcció que coordini la seva tasca perquè sigui més efectiva. No n'hi ha prou que després de cada incidència hi hagi condemnes, cal que tots els mitjans disponibles actuïn coordinadament i sota la direcció d'una autoritat clara, afegeix el rotatiu. "Ha arribat el temps de pensar seriosament en un sistema centralitzat", conclou.

Lluita contra l'antisemitisme

S'estima que al voltant de 150 organitzacions treballen arreu d'Occident en la lluita contra l'antisemitisme i que els seus pressupostos són globalment de centenars de milions d'euros o encara més. La Lliga Antidifamació, el Centre Simon Wiesenthal, els Museus de l'Holocaust, el Congrés Jueu Mundial, el Congrés Jueu-Europeu, etc. Totes aquestes entitats dediquen les 24 hores de cada dia a combatre l'antisemitisme arreu del món.

651x366 Roses blanques en una estrella de David a Potsdam, en el 80è aniversari de la Kristallnatch. / BERND SETTNIK / AFP Roses blanques en una estrella de David a Potsdam, en el 80è aniversari de la Kristallnatch. / BERND SETTNIK / AFP

I això sense comptar Israel. Quatre ministeris d'aquest país s'ocupen de la lluita contra l'antisemitisme: els ministeris d'Afers Estrangers, el d'Afers Estratègics i el de Defensa són els que hi dediquen més diners. També hi ha un bon grapat d'institucions públiques i privades addicionals que s'ocupen de l'antisemitisme des d'Israel.

Però tot aquest esforç descomunal no està reduint les incidències antisemites arreu del món. Al contrari, la seva feina sembla que no tingui una clara repercussió sobre el terreny, perquè el nombre d'atacs i atemptats no para d'augmentar.