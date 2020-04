Les morts a les residències d'Europa, una "tragèdia humana inimaginable", diu l'OMS

Les víctimes de coronavirus registrades a les residències de la tercera edat d’Europa suposen una "tragèdia humana inimaginable", en paraules del director regional de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Hans Kluge, després de saber les últimes estimacions de l'organisme sobre l'impacte de la malaltia al continent en un dels sectors més vulnerables.

En conferència de premsa, Kluge ha assegurat aquest dijous: "Segons les estimacions de països del continent, fins a la meitat de les persones que han mort per covid-19 residien en centres de llarga durada".

Les seves afirmacions encaixen perfectament amb les dades que, de mica en mica, s'han anat sabent sobre la situació en comunitats autònomes com la de Madrid i a Catalunya, però també al Regne Unit, on aquest altre tràgic aspecte de la pandèmia continua mig amagat. Així, el director general de Sanitat britànic, el professor Chris Whitty, va informar aquest dimecres que era molt probable que el nombre de morts en residències del país, tant públiques com privades, s’hagi "subestimat".

En la seva intervenció, Kluge no ha donat cap càlcul per països, però les últimes dades disponibles per a Catalunya, de dimecres a la nit, indicaven que la pandèmia continua afectant de manera extremadament preocupant els geriàtrics. En les últimes 24 hores s’hi han registrat 74 defuncions. Són fins ara 2.568, el 28,4% de totes les morts per coronavirus al país. Als centres, a més, s'acumulen els contagis: ja hi ha 8.862 positius i 15.965 casos possibles. La suma, 24.827, equival al 38,5% de tots els interns a Catalunya. A aquest nombre cal afegir-hi 5.834 casos més entre els professionals que hi treballen, un 7,8% de la plantilla.

I la situació a Madrid és molt més greu. De les 86 residències de tot Espanya que la Fiscalia investiga per possibles negligències, 40 tenen la seu a la comunitat autònoma. Fins ahir hi havia hagut 5.600 víctimes entre aquest sector de la tercera edat.

Les estimacions de l'OMS continuen sent molt inexactes a causa de la variació en els paràmetres de la informació que faciliten els diferents estats. En el cas del Regne Unit, el ministeri de Sanitat no inclou víctimes mortals en residències, domicilis particulars o hospitals. Així, segons la xifra més recent disponible, hi ha hagut només 18.100 morts, però se sospita que n’hi pot haver moltes més.

De fet, de la totalitat de morts registrades al Regne Unit, el 24% es produeixen normalment en residències. Una anàlisi publicada aquets dimecres pel Financial Times suggeria que en centres geriàtrics hi ha hagut més d’11.000 morts no habituals des del començament de la pandèmia.