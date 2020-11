Eleccions als Estats Units: les urnes es comencen a omplir

Els dos candidats a la presidència dels Estats Units han començat el dia d'una manera ben diferent. A les set del matí –hora nord-americana– el demòcrata Joe Biden ha anat a missa amb la seva dona, Jill Biden, i dues de les seves netes a la localitat de Wilmington, a Delaware, on viu des de fa 68 anys. Després de la missa, Biden ha visitat el cementiri on estan enterrats el seu fill gran, Beau, mort el 2015 d'un càncer, i la seva primer dona i la seva filla, que van morir en un accident de trànsit el 1972. Més o menys a la mateixa hora, el president Donald Trump intervenia a Fox News, en una de les seves habituals compareixences televisives de primera hora. En aquesta ocasió, el republicà ha aprofitat l'entrevista per augurar avui una victòria més gran que la que va aconseguir el 2016, malgrat que les enquestes prediuen el contrari. També ha aprofitat l'altaveu mediàtic per criticar durament els demòcrates i ha qualificat alguns dels seus líders de "persones horribles" que tenen un tracte més difícil que els líders de Rússia, la Xina o Corea del Nord.

Trump, que dilluns a la nit va acabar ben entrada la matinada la seva marató de mítings, repeteix així la litúrgia electoral de fa quatre anys: el mateix esprint d'actes d'última hora i intervenció final a la cadena amiga Fox el matí de les eleccions. A Twitter, la gran eina del president per escampar qualsevol dels seus missatges, el candidat republicà ha publicat un tuit a primera hora on anima a votar la població nord-americana –a votar-lo a ell, més concretament– mentre es veuen imatges seves ballant sota la mítica cançó YMCA de The Village People.

Mentrestant, Joe Biden ha aprofitat la resta de jornada electoral per visitar de nou la seva ciutat natal: Scranton, a Pennsilvània, un dels estats més clau en aquesta jornada.

A brief exchange with Joe Biden after he visited his childhood home earlier today in Scranton, PA. He talked about the backstory to signing the walls and said he hasn’t spoken with President Trump today. @axios pic.twitter.com/rTuI93fM9l — Alexi McCammond (@alexi) November 3, 2020

"És bo ser de nou a casa", ha dit, en un acte amb un centenar de seguidors demòcrates en aquesta ciutat exindustrial on va viure fins que tenia 10 anys, en una zona que fa quatre anys va donar l'esquena al Partit Demòcrata i va apostar massivament per Donald Trump. Un últim intent de convèncer els habitants d'aquest estat que, tot i el seu mig segle de carrera a Washington, ell continua sent un veí humil i treballador de Scranton, igual que ells. Biden ha tornat a visitar la seva llar de la infància, on ha parlat amb la nova propietària, Anne Kears, i fins i tot hi ha entrat a "veure la cuina", perquè li encanta.

315x388 La casa natal de Joe Biden a Scranton, Pennsilvània / SÒNIA SÁNCHEZ La casa natal de Joe Biden a Scranton, Pennsilvània / SÒNIA SÁNCHEZ

El candidat demòcrata ha pogut visitar Pennsilvània perquè ja fa una setmana que va dipositar el seu vot, acollint-se a l'opció de vot per avançat que han fet servir milions de nord-americans. Ho va fer al Centre de la Secretaria d'Estat de Delaware, al centre de Wilmington. També Trump va votar de manera anticipada a Florida, on està empadronat. I no són els únics. Uns cent milions de nord-americans han votat ja per anticipat, més del doble que fa quatre anys i al voltant del 72% del total de paperetes emeses en els comicis que van enfrontar Trump i Hillary Clinton.

No sembla difícil deduir, doncs, que la participació serà superior i ja hi ha qui anticipa que serà la més alta –en termes percentuals– des de la dels comicis del 1908. Aquesta alta participació, però, pot perjudicar les opcions de Donald Trump de ser reelegit en el càrrec. Un Trump que, per cert, passarà la nit a la Casa Blanca, on té prevista una festa amb fins a 400 persones convidades, malgrat la pandèmia i malgrat que la Casa Blanca ja ha estat escenari de diversos brots.

Amb els col·legis electorals ja oberts, el principal dubte és saber quan es coneixerà el vencedor. Els gairebé cent milions de vots anticipats auguren un lent recompte, especialment perquè hi ha diversos estats que no permeten que siguin comptabilitzats fins que es tanquin avui les urnes. Donald Trump ha insistit durant setmanes que el vencedor ha saber-se aquesta matinada i que el contrari és obrir les portes al frau. De fet, avui mateix, en un acte a Arlingont (Virgínia), on hi ha la seu de la seva campanya, el president ha insistit que els nord-americans "tenen dret a conèixer el guanyador" el dia de les eleccions. "Hi ha d'haver una data, i resulta que aquesta data és el 3 de novembre", ha assenyalat.

Joe Biden, per la seva banda, ha garantit que es comptaran tots els vots. Si Biden no aconsegueix una victòria incontestable, l'esperable és que l'exèrcit d'advocats del president es posi mans a l'obra per convertir les eleccions del 2020 en un ressò de les del 2000, quan el Tribunal Suprem li va atorgar la victòria a George W. Bush per 537 vots enfront d'Al Gore.

Les votacions, en marxa

Els primers col·legis electorals, els dels estats de la Costa Est, han començat a obrir a les 6 del matí (les 12 del migdia, hora catalana). Al mateix local de Wilmington on Biden va dipositar la seva papereta fa uns dies, aquest dimarts al matí hi havia un flux constant de votants i cues a l'interior (amb mascareta i distància), tot i que no tan llargues com perquè sortissin al carrer. Alguns electors, de fet, hi anaven només a dipositar el vot per correu a la bústia que hi havia a l'entrada, en lloc de fer la cua.

Entre ells hi havia Samantha López, que ,amb només 18 anys, estava molt "emocionada" de poder votar per primer cop, però havia preferit fer-ho per correu, a la bústia, "per no molestar la gent de la cua donada la situació de covid que tenim", deia. López, nascuda a Wilmington i filla de pares llatins, ha votat per Biden perquè creu que "és el millor per al país". "Donald Trump no és presidencial ni capaç d'afrontar els problemes de justícia racial que tenim en aquest país", assegurava la jove votant.

Trump, optimista

"Tindrem una gran nit", ha dit Trump durant la visita que ha fet a la seu de la seva campanya. "He sentit que ho estem fent molt bé a Florida i que ho estem fent molt bé a Arizona. Ho estem fent increïblement bé a Texas", ha afegit, davant dels seus col·laboradors i de les càmeres de televisió. "Perdre mai no és fàcil. Per a mi, no ho és", ha reconegut el president.