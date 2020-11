Un nou revés a Pennsilvània esgota les opcions de Trump

Un jutge de Pennsilvània va rebutjar dissabte a la nit una nova demanda del president dels Estats Units, Donald Trump, que volia impedir la certificació dels resultats electorals en aquest estat, prevista per avui. La mesura pretenia facilitar que el Congrés de Pennsilvània, de majoria republicana, designés per al col·legi electoral 20 delegats que votessin a favor de Trump en lloc de fer-ho per Joe Biden, guanyador de les eleccions en aquest territori clau. Segons el jutge, la demanda era un “Frankenstein” construït a partir d’“arguments forçats sense base i acusacions especulatives” que s’havien “cosit de qualsevol manera”. “Als Estats Units -afegia el jutge- això no pot justificar la supressió del dret a vot d’un sol votant, i encara menys de tots els votants del seu sisè estat més poblat”.

Malgrat que l’advocat de Trump, Rudy Giuliani, va advertir que recorrerà la decisió, aquest nou cop de porta és una estocada pràcticament definitiva a l’estratègia del president per intentar guanyar als tribunals unes eleccions que va perdre a les urnes. El candidat republicà necessitaria capgirar el resultat com a mínim a tres estats per superar Biden en nombre de vots electorals, i les seves opcions d’aconseguir-ho són cada vegada més escasses: a més de Pennsilvània, els seus recursos també han estat rebutjats a Geòrgia (on un segon recompte manual va confirmar la victòria de Biden, que va ser certificada divendres), Michigan (que confirmarà els resultats avui) i Arizona.

“República bananera”

Trump està cada vegada més sol. Divendres els líders republicans del Senat i la Cambra de Representants de Michigan van dir, després de reunir-se amb ell a la Casa Blanca, que no tenien cap motiu per ignorar la victòria de Biden en aquest estat i designar uns electors pro Trump. I ahir noves veus del Partit Republicà van mostrar el seu desacord amb el president. “Comencem a semblar una república bananera. M’avergonyeix que no hi hagi més gent del partit que aixequi la veu”, va lamentar el governador de Maryland, el republicà Larry Hogan, en declaracions a la CNN. El senador Pat Toomey, també republicà, va admetre que Trump ha “esgotat totes les opcions legals plausibles” i el va instar a reconèixer la derrota. Tot i així, el president continua enrocat i ahir va expressar a Twitter les seves esperances que “els tribunals o les legislatures [estatals] tinguin el coratge de fer el que cal fer per mantenir la integritat de les eleccions i dels EUA”.

Qui també ja veu Trump fora de la Casa Blanca són Facebook i Twitter, que aquest cap de setmana han confirmat, en declaracions a Reuters, que el 20 de gener, coincidint amb la presa de possessió de Biden, transferiran al seu equip el control dels comptes oficials del president, el vicepresident i la primera dama, entre altres. Igual que fa quatre anys, el perfil oficial del president a Twitter, @POTUS, es buidarà coincidint amb el traspàs de poders, i totes les piulades que Trump ha fet des d’aquest compte (que utilitza molt menys que el seu personal) quedaran arxivades.

Biden forma govern

Mentrestant, el recompte de vots segueix avançant i Biden ja supera Trump en més de sis milions de paperetes: ahir a la nit el president electe se situava en 79,8 milions de vots (51%) pels 73,8 milions (47,2%) del seu rival. Tot i que Trump es nega a facilitar el traspàs de poders, Biden va fent camí i demà farà públics els noms d’algunes de les persones que formaran el seu govern. Ho va avançar el seu cap de gabinet, Ron Klain, que també va explicar que l’equip de Biden està dissenyant una cerimònia de presa de possessió “a petita escala”, per evitar aglomeracions en plena pandèmia.