L'oposició socialdemòcrata guanya les eleccions a Romania però difícilment podrà governar

El Partit Socialdemòcrata (PSD) ha guanyat les eleccions generals celebrades aquest diumenge a Romania, però tot i així no s'espera que pugui formar govern. Tal com es preveia, el president del país, Klaus Iohannis, ha anunciat aquest dilluns a la tarda que la seva intenció és tornar a encarregar la formació de govern a les forces de centredreta.

Amb el 85% dels vots escrutats, el socialdemòcrata PSD ha recollit el 29,8% dels suports, segons ha informat l'Oficina Electoral Central del país. Mentrestant, el Partit Nacional Liberal (PNL) de l'actual primer ministre, Ludovic Orban, que partia com a favorit, s'ha quedat amb el 25% de les paperetes, i l'aliança reformista USR-PLUS, sòcia parlamentària d'Orban, n'ha aconseguit el 14,8%. Per primera vegada entrarà al Parlament el partit ultranacionalista Aliança per la Unió Romanesa, que ha obtingut el 8,2% dels vots només un any després de fundar-se. Completarà el parlament la Unió Democràtica dels Magiars de Romania, amb un 6,6% dels sufragis.

Els comicis han estat marcats per una abstenció rècord: només el 31,84% dels ciutadans han acudit a les urnes, el registre més baix des de la caiguda del règim comunista, l'any 1989. La pandèmia de covid-19 ha sigut la principal causa d'aquesta elevada abstenció.

Després del seu inesperat triomf, el líder del PSD, Marcel Ciolacu, ha descartat la possibilitat de buscar una gran coalició amb el PNL i ha demanat la dimissió d'Orban. "És el que demanen els romanesos amb el seu vot", ha assenyalat, segons recull l'agència Efe. Ara bé, segons les lleis romaneses, el president del país no està obligat a proposar com a primer ministre el candidat del partit més votat si la seva victòria no es tradueix en una majoria absoluta al Parlament, i Iohannis (exlíder del PNL) ja havia avançat abans de les eleccions que no tenia intenció de nomenar un president socialdemòcrata, sinó que la seva aposta era mantenir Orban al càrrec. Aquest dilluns s'hi ha refermat: "Les agrupacions de centredreta han aconseguit més del 50% dels vots. El nou govern es formarà al seu voltant", ha dit, segons informa Reuters.

Tant el Partit Liberal com els seus actuals socis de l'USR-PLUS s'havien mostrat favorables a aquesta opció. De totes maneres, un cop es confirmi el repartiment d'escons, és possible que aquestes dues forces necessitin el suport d'un tercer partit per assolir la majoria, la qual cosa podria complicar la reelecció d'Orban, que ha de ser aprovada per la cambra.

El PSD ja havia guanyat les últimes eleccions legislatives, celebrades el desembre del 2016, i va ocupar el govern fins al novembre de l'any passat, quan una moció de censura va derrocar la primera ministra Viorica Dancila i va permetre l'accés d'Orban al poder.