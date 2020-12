Abstinència d'alcohol durant 56 dies: la condició per vacunar-se a Rússia

Sputnik V. El nom de la vacuna russa contra el coronavirus ja indica que el Kremlin en vol fer un corredor de primer ordre en la cursa mundial per trobar una sortida a la pandèmia. L'agost va ser la primera autoritzada –per Moscou– per al seu ús d'emergència, tot i que només s'havia provat en unes desenes de persones. Després el Kremlin va començar a vacunar personal militar, sanitaris i mestres (la va rebre el mateix president Vladímir Putin, entre altres personalitats) i dissabte, abans que ho fes el Regne Unit, va començar la vacunació dels col·lectius prioritaris. La precipitació del procés fa que molts russos la mirin amb sospites, però encara hi ha un altre obstacle: els que es vulguin immunitzar amb la Sputnik no poden beure alcohol durant gairebé dos mesos.

Segons explica Anna Popova, cap de la sanitat russa, cal deixar de beure alcohol durant almenys 56 dies: 14 dies abans i 42 dies després de rebre la primera dosi. La vacuna russa s'administra en dues dosis amb tres setmanes de diferència. "És un esforç per al cos. Si volem estar sans i tenir una resposta immunitària forta, no hem de beure alcohol", ha dit a la premsa local Popova, que dirigeix el Servei Federal de Vigilància dels Drets dels Consumidors i el Benestar Humà, l'autoritat sanitària del país. També recomanen no fumar i no prendre immunosupressors.

L'abstinència pot ser un problema per a la immunització de la població, sobretot en aquestes dates, abans de les vacances de Cap d'Any, que van de l'1 al 10 de gener. La vacunació, però, és gratuïta i voluntària. Tot i que els nivells de consum han baixat des del 2003, Rússia segueix sent un dels països del món on es beu més alcohol. Després de les declaracions de Popova, Alexander Gintsburg, director de l'Institut Gamaleya que ha desenvolupat la vacuna, ha matisat que encara que es recomana no prendre alcohol abans i després de rebre al vacuna, "una sola copa de xampany no li ha fet mai mal a ningú".

Rússia va començar a vacunar dissabte voluntaris dels col·lectius més vulnerables, encara que la Sputnik V no ha superat les proves clíniques de seguretat. Els seus descobridors asseguren que el seu prototip, basat en adenovirus, té una efectivitat del 95%.

La vacuna Sputnik V –que pren el nom del primer satèl·lit que va fer la volta a l'òrbita terrestre– es basa en l’ús de dos vectors adenovirals humans diferents, cosa que permet "una resposta immunitària més forta i a llarg termini en comparació amb les vacunes que utilitzen un mateix vector per dosi".

Segons les autoritats sanitàries, uns 100.000 russos ja l'han rebuda, inclosos els participants en els assajos clínics i membres de l'exèrcit. Rússia és el quart país del món amb més contagis de covid-19 (més de 2,5 milions) i el desè en índex de mortalitat, amb més de 44.000 defuncions.