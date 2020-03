Itàlia estudia subsidiar els treballadors en negre

Amb 11.591 víctimes mortals a causa del coronavirus, Itàlia ha iniciat la quarta setmana de confinament dividida entre l’esperança que l’alentiment dels contagis -75.528 persones actualment- pugui confirmar que el pitjor de l’emergència ja ha passat i la tensió social que va en augment sobretot al sud de país. Per tractar de pal·liar l’hemorràgia econòmica i contenir la crisi social que ja es comença a entreveure, el govern està estudiant introduir una mena de subsidi per a treballadors en l’economia submergida, un sector informal que dona feina a gairebé tres milions de persones al país transalpí.

Els primers cistells amb pasta o farina van començar a aparèixer aquest cap de setmana en alguns carrerons del centre històric de Nàpols. A la perifèria de Roma, una fila de paquets de fusilli i espaguetis van despertar recolzats sobre un banc de la plaça del barri de San Giovanni. “Si teniu necessitat, agafeu-los”, deia un senzill cartell escrit a mà. “Hem d’alimentar qui té gana abans que la situació se’ns en vagi completament de les mans”, advertia en una entrevista l’alcalde de Palerm, Leoluca Orlando. “Hi ha el risc que el malestar es converteixi en ràbia, i aquesta es transformi en violència”, va afegir, preocupat per l’augment dels disturbis i saquejos registrats a la seva ciutat.

La setmana passada un grup de persones amb carros de la compra plens de productes es van acostar a la caixa d’un Lidl de Palerm i van amenaçar amb sortir per la porta sense pagar. Unes hores després escenes semblants es van repetir en altres supermercats de la ciutat. A Facebook no va trigar a aparèixer un grup que incitava a saquejar les botigues d’alimentació. Des d’aquest cap de setmana, unitats de la policia es mantenen a les portes dels principals centres comercials de Sicília i d’altres regions del sud per contenir les revoltes.

L’emergència sanitària per la difusió del coronavirus amenaça amb condemnar a la pobresa milers de famílies, sobretot al sud d’Itàlia, on es concentra gairebé la meitat de la feina en negre. L’Institut Nacional d’Estadística d’Itàlia (Istat, sigles en italià) calcula que l’economia submergida dona feina a gairebé tres milions de persones al país, la major part en el sector dels serveis a persones (netejadors i cuidadors), l’agricultura, la construcció i la restauració. Un de cada tres treballadors de Palerm ho fa en l’economia submergida, segons un estudi del sindicat CGIL. Només a la capital siciliana més de 2.000 persones han sol·licitat ajuda a Càritas en les últimes setmanes, quan la mitjana abans de la crisi era de 600. Famílies senceres que no poden treballar a causa del confinament ni accedir als ajuts posats en marxa pel govern per pal·liar l’emergència econòmica.

“Renda d’emergència”

El primer a cridar l’atenció sobre aquest fenomen va ser el titular del ministeri per al Sud, Giuseppe Provenzano, que va avançar que, en cas que s’allargui la crisi, caldrà aprovar “mesures universals que arribin també als grups socials més vulnerables: famílies nombroses i els que treballen en negre.

La proposta del ministre va despertar la indignació de bona part de l’oposició. Més tard, Provenzano va precisar que “el treball en negre és una plaga que cal combatre, però existeix i no s’afronta només amb la repressió”. “Al sud, i no només al sud, després d’aquesta crisi correm el risc d’arribar al col·lapse socialment”, va afegir.

Per evitar que esclati una “bomba social”, el govern prepara una “renda d’emergència” per donar suport als treballadors amb més dificultats que no poden accedir a l’atur ni a altres ajudes socials i que formarà part d’un nou decret que serà aprovat en els pròxims dies.

Aquest dissabte el govern va aprovar una partida de 400 milions d’euros perquè els 8.000 ajuntaments italians puguin repartir bons a les famílies més necessitades per comprar menjar. “És un senyal positiu de govern”, ha reconegut l’alcalde de Palerm, “però només n’hi haurà prou per a alguna setmana”, ha advertit.