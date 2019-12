El 2019 serà el segon any més càlid al món des que hi ha dades

L'agència nord-americana NOAA ha fet publiques avui les dades sobre la temperatura mitjana del planeta del mes de novembre, uns valors que ja gairebé certifiquen que globalment aquest any serà el segon més càlid des que hi ha dades al món, només per darrere del 2016.

La temperatura mitjana del novembre s'ha situat 0,92 ºC per sobre de la mitjana del segle XX, un valor que el situa també com el segon novembre més càlid registrat al planeta, just per sota del novembre del 2015. El top five dels novembres amb temperatures més altes al món s'han produït tots des del 2013. Curiosament, l'única regió continental del món que ha experimentat una tardor més freda del normal ha estat un ampli sector del nord i de l'oest dels Estats Units, on una potentíssima borrasca va provocar vents huracanats i fortes nevades.

Tot i que l'informe de la NOAA encara no certifica la dada, experts com el climatòleg de Nova York Gavin Schmidt ja han publicat a Twitter que amb aquestes dades és gairebé impossible que el desembre aparti aquest 2019 d'ocupar el segon lloc del rànquing d'anys més càlids. Si això es compleix es donarà la circumstància que qualsevol dels últims sis anys haurà estat més càlid en el conjunt del món que cap altre des del 1880. Tots aquests anys hauran registrat una temperatura mitjana del món més d'1 ºC superior al valor de referència del tram final del segle XIX.

També el gel de l'Àrtic i de l'Antàrtida s'ha situat en nivells pròxims al rècord durant el mes de novembre, tots dos amb només un precedent de menys extensió de gel durant aquesta època de l'any. En el cas de l'Àrtic la cobertura de gel ha arribat a situar-se un 12,8% per sota de la mitjana del període 1981-2010 i a l'Antàrtida, un 6,35% per sota d'aquesta mitjana.